  • 8 Сентября, 12:09

Следует приступить к строительству второй и даже третьей АЭС – Токаев

Сегодня, 11:35
pixabay.com Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
Фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства АЭС, передает BAQ.KZ.

"Нам следует приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС", - сказал Токаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов. 

