Следует приступить к строительству второй и даже третьей АЭС – Токаев
Сегодня, 11:35
Фото: pixabay.com
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства АЭС, передает BAQ.KZ.
"Нам следует приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС", - сказал Токаев.
Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.
Также в стране разработают закон о банках.
Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.
Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.
