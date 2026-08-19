В Казахстане женщины по-прежнему чаще мужчин сталкиваются с безработицей.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года уровень безработицы среди женщин составил 5,1%, тогда как среди мужчин – 4%.

При этом в отдельных регионах и районах разрыв значительно выше. Особенно уязвимыми остаются женщины старшего возраста и те, у кого нет востребованной профессиональной квалификации.

Где женская безработица самая высокая

Как сообщают в Finprom, по итогам 2025 года женская безработица превышала мужскую в 12 из 20 регионов Казахстана.

Наиболее заметная разница зафиксирована в Мангистауской области: 8% среди женщин против 2,5% среди мужчин.

Если рассматривать показатели по районам, ситуация выглядит еще контрастнее. В Мунайлинском районе Мангистауской области уровень женской безработицы достиг 11,7%, тогда как среди мужчин показатель составил всего 0,6%.

Высокие показатели также зафиксированы:

в районе имени Рыскулова Жамбылской области – 7,9% среди женщин;

в Алгинском районе Актюбинской области – 7,8%.

В то же время в Алматинской, Атырауской, Жетысуской и Кызылординской областях мужская безработица была выше женской. В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях показатели мужчин и женщин оказались одинаковыми.

Женщины какого возраста чаще остаются без работы

Наиболее заметная проблема наблюдается среди женщин старшего возраста.

У женщин 55-64 лет уровень безработицы достигает 8,6%. Среди женщин в возрасте 35-44 лет показатель составляет 5,8%, а в группе 45-54 лет – 4,9%.

Такая ситуация может быть связана с трудностями при смене профессии, необходимостью осваивать новые навыки и возрастными стереотипами со стороны работодателей.

Как образование влияет на трудоустройство

Статистика показывает прямую связь между уровнем образования и возможностью найти работу.

Самый низкий уровень безработицы – среди женщин с высшим и послевузовским образованием: 3,5%.

У женщин со школьным образованием показатель значительно выше – 11,4%. Среди обладательниц основного среднего образования он достигает 15,6%, а среднего общего – 11,9%.

Таким образом, наиболее уязвимой группой оказываются женщины старшего возраста с невысоким уровнем образования. Для них одновременно действуют возрастные ограничения и нехватка востребованных профессиональных навыков.

Сколько женщин сейчас ищут работу

В апреле–июне 2026 года в Казахстане насчитывалось 242,7 тыс. безработных женщин. За год их количество увеличилось на 1,6%.

Наиболее распространенной причиной потери работы стало увольнение с предыдущего места – 79,3 тыс. женщин, или 32,7% от общего числа. Причем за год количество женщин, оставшихся без работы по этой причине, выросло на 65,8%.

Еще 33,3 тыс. женщин указали семейные обстоятельства в качестве причины ухода с работы, а 30,8 тыс. решили заниматься ведением домашнего хозяйства.

При этом почти в 10 раз выросло число женщин, которые сообщили, что не имеют необходимости работать. Однако таких случаев остается немного – всего 1,4 тыс. человек, или 0,6% от общего числа безработных женщин.

Как женщины ищут работу

Все больше женщин используют неформальные и цифровые способы поиска работы.

К друзьям, знакомым и родственникам обращались 103,1 тыс. женщин, напрямую к работодателям – 21,1 тыс.

Еще более 70 тыс. женщин самостоятельно размещали резюме на онлайн-платформах и в социальных сетях. Через частные агентства работу искали 30,4 тыс. человек.

При этом количество женщин, обратившихся в государственные органы занятости, за год сократилось на 27,9% – с 67,8 тыс. до 48,9 тыс. человек.

Что показывают международные данные

По оценке Международной организации труда, в ноябре 2025 года уровень женской безработицы в Казахстане составлял 5,5%, против 4,1% среди мужчин. Разрыв в 1,4 процентного пункта заметно превышал среднемировой показатель в 0,2 п. п.

В Центральной Азии похожая ситуация наблюдается в Узбекистане и Кыргызстане. При этом эксперты предупреждают, что официальные показатели могут не полностью отражать реальную ситуацию из-за высокой доли неформальной занятости.

В целом статистика показывает, что женская безработица в Казахстане остается выше мужской, а наиболее серьезные трудности испытывают женщины старшего возраста и обладательницы невысокого уровня образования. Для этой группы доступ к переподготовке и востребованным профессиям становится одним из ключевых факторов возвращения на рынок труда.