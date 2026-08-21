Каждое пятое преступление: как интернет-мошенники обманывают казахстанцев

За январь–июль 2026 года в Казахстане зарегистрировали 13,1 тыс. случаев интернет-мошенничества. Это на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако доля таких преступлений в общей структуре продолжает расти.

По данным Finprom.kz, на интернет-мошенничество пришлось 19,5% всех зарегистрированных уголовных правонарушений в стране. Среди всех случаев мошенничества его доля достигла 57%.

При этом за последние семь лет масштабы проблемы выросли в десятки раз. Если в 2018 году было зарегистрировано 517 случаев интернет-мошенничества, то по итогам 2025 года – уже 28,9 тыс. Таким образом, показатель увеличился более чем в 55 раз.

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Самой распространенной схемой в январе–июле стали ложные СМС и телефонные звонки якобы от банков – зарегистрировано 2,9 тыс. случаев.

Еще 2,7 тыс. случаев были связаны с получением конфиденциальных данных через фишинговые сайты, электронную почту, ссылки и приложения.

Кроме того, зарегистрировано:

2,6 тыс. случаев мошенничества через объявления об услугах ;

; 1,9 тыс. – при онлайн-покупках ;

; 1,3 тыс. – при оформлении онлайн-займов ;

; 770 – под видом инвестиций и финансовых пирамид ;

и ; 182 – со взломом аккаунтов и доменов ;

; 170 – с использованием криптовалют.

Где интернет-мошенничества больше всего

По количеству зарегистрированных случаев лидирует Астана – 2,3 тыс. За ней следуют Алматы – 1,4 тыс., Павлодарская область – 1,1 тыс., Алматинская область – 1 тыс. и Карагандинская область – 951 случай.

Однако по доле интернет-мошенничества среди всех преступлений ситуация другая. Самый высокий показатель зафиксирован в Павлодарской области – 38%. В Восточно-Казахстанской области он составил 29,8%, Карагандинской – 29,6%, Костанайской – 28,5%.

Мошеннических кредитов стало меньше

Одновременно снижается число займов, оформленных мошенническим путем. С начала 2026 года выявлено 1,3 тыс. таких займов на 2,1 млрд тенге.

Для сравнения, за весь 2025 год было выявлено 5,1 тыс. мошеннических займов на 4,6 млрд тенге, а в 2024 году – 8,7 тыс. на 20,3 млрд тенге.

Для защиты заемщиков были введены «период охлаждения» при выдаче онлайн-займов и усиленная биометрическая идентификация.

Несмотря на снижение абсолютного числа случаев в этом году, интернет-мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений. Чаще всего злоумышленники используют привычные для людей каналы – телефонные звонки, банковские операции, онлайн-магазины и объявления.

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