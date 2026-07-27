Каждый третий утонувший в Казахстане ребенок

С 1 июня на водоемах Казахстана погибли 93 человека, из них 30 детей. За тот же период спасатели вытащили из воды 177 человек, среди них 62 ребенка. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ.

Ведомство запустило информационную акцию #ПоследнийЗаплыв, приуроченную ко Всемирному дню предотвращения утоплений.

Большинство трагедий происходит в запрещенных местах

По данным МЧС, большая часть несчастных случаев приходится на необорудованные и запрещенные для купания места.

«За каждой цифрой стоит человеческая жизнь, семья и близкие, которые уже не дождались своего родного человека», отмечают в ведомстве.

О чем напоминают спасатели

МЧС призывает купаться только в разрешенных и оборудованных местах и не заходить в воду там, где купание запрещено. Нельзя употреблять алкоголь во время отдыха у воды, заплывать за буйки, прыгать в воду с мостов, обрывов и других опасных мест. Держаться следует на безопасном расстоянии от водного транспорта.

Отдельное требование касается детей. Оставлять их у воды без присмотра нельзя ни при каких обстоятельствах.

В ведомстве предлагают присоединиться к акции и поделиться обращением с родными и близкими.

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