Каждый восьмой казахстанец отказывается от медицинской помощи

В Казахстане растет число людей, которые отказываются от обращения к врачам и предпочитают лечиться самостоятельно. По данным Бюро национальной статистики, почти половина граждан, не воспользовавшихся медицинской помощью в прошлом году, выбрали самолечение. Еще часть уверена, что болезнь пройдет сама, передает BAQ.kz со ссылкой на ranking.kz.

Самолечение становится привычкой

Согласно результатам ежегодного обследования, в котором участвуют около 12 тысяч казахстанцев, в 2025 году 13% опрошенных не смогли воспользоваться медицинскими услугами по разным причинам.

Из этой группы 45,5% респондентов заявили, что предпочли лечиться самостоятельно. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 5,5 процентного пункта.

Еще 14,5% участников опроса признались, что не обращались к врачам, потому что считали это бессмысленным и рассчитывали, что заболевание пройдет без медицинского вмешательства. За четыре года доля таких ответов увеличилась почти на семь процентных пунктов.

Почему люди избегают врачей

За решением лечиться самостоятельно часто стоят вполне конкретные причины.

Наиболее распространенной проблемой казахстанцы называют большие очереди в медицинских учреждениях. Почти треть опрошенных, столкнувшихся с трудностями при получении помощи, указали именно на это. За последние четыре года число недовольных очередями заметно выросло.

Каждый четвертый респондент сообщил, что не смог попасть к нужному специалисту. Еще около 23% пожаловались на высокую стоимость лекарств, а каждый пятый отметил дороговизну платных медицинских услуг.

В результате многие предпочитают искать ответы самостоятельно, консультироваться в интернете или ориентироваться на советы знакомых.

Соцсети все чаще заменяют врачей

Проблема самолечения уже привлекла внимание депутатов.

Мажилисмен и врач Гульдара Нурым со ссылкой на профильные исследования заявила, что до 42% казахстанцев хотя бы один раз следовали медицинским советам из социальных сетей без консультации со специалистом.

Речь идет не только о лечении, но и о самостоятельной постановке диагнозов и назначении лекарственных препаратов.

Такой подход может казаться удобным и быстрым, однако медики предупреждают, что ошибки в самодиагностике способны привести к серьезным последствиям для здоровья.

Бедные и богатые по-разному оценивают медицину

Исследование показало заметную разницу в оценке системы здравоохранения между различными социальными группами.

Лишь 24% представителей малообеспеченных семей полностью довольны доступностью медицинских услуг в государственных больницах. Среди обеспеченных граждан этот показатель достигает 63,3%.

Недовольство доступностью медицины среди малообеспеченных респондентов оказалось почти в шесть раз выше, чем среди состоятельных.

Эксперты связывают такую разницу с тем, что обеспеченные казахстанцы чаще пользуются платными услугами и имеют больше возможностей выбора медицинских учреждений.

Серьезную роль играет и территориальный фактор. Для жителей отдаленных сельских районов доступ к врачам остается ограниченным из-за нехватки специалистов и удаленности крупных медицинских центров.

Лечение становится дороже

Еще одна причина роста самолечения связана с увеличением расходов на медицинские услуги.

По итогам прошлого года средние расходы домохозяйств на платную медицину составили 118,4 тысячи тенге. За год эта сумма выросла почти на 10%.

Наиболее заметно увеличились затраты на услуги больниц и стоматологическую помощь, которая в большинстве случаев оплачивается за счет самих граждан.

Одновременно продолжают дорожать и сами медицинские услуги. Например, стоимость консультаций врачей-специалистов в амбулаторных учреждениях за первые четыре месяца 2026 года выросла более чем на 11%.

Жалоб меньше, но проблем хватает

Несмотря на некоторое снижение количества обращений, претензий к системе здравоохранения по-прежнему остается много.

По данным Фонда социального медицинского страхования, за прошлый год от казахстанцев поступило более 23 тысяч жалоб. Чаще всего пациенты сообщали о некачественном оказании медицинской помощи, отказах в лечении и проблемах с получением бесплатных лекарств.

Что собираются менять

Власти признают существующие проблемы и уже начали работу над их решением. В марте 2026 года был утвержден Комплексный план по совершенствованию качества медицинской помощи до 2030 года. Документ предусматривает создание Национального института качества, внедрение цифровых механизмов контроля и более активное использование искусственного интеллекта.

Планируется, что уже в 2027 году в Казахстане заработает трехуровневая система оценки качества медицинской помощи с использованием ИИ. А к 2028 году каждый пятый медицинский случай будет автоматически проверяться на полноту и качество оказанных услуг.

Однако пока реформы только набирают обороты, многие казахстанцы продолжают искать ответы на вопросы о здоровье не в кабинетах врачей, а в интернете.