КазМунайГаз совместно с китайским партнерами приступил к разведке новых месторождений газа в Казахстане

В Казахстане продолжается работа по расширению ресурсной базы природного газа. О ходе исполнения поручений Президента по развитию газовой отрасли на заседании Правительства рассказал председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, передает BAQ.KZ.

По его словам, компания реализует сразу несколько геологоразведочных проектов, которые должны способствовать открытию новых месторождений газа.

На проекте "Каратон Подсолевой" уже получен приток газа

Одним из ключевых проектов остается "Каратон Подсолевой" в Атырауской области.

В 2025 году здесь была пробурена глубокая скважина глубиной 5 750 метров. По итогам испытаний первых двух объектов специалисты получили приток газа.

Сейчас продолжается подготовка к испытанию третьего объекта. После завершения всех исследований специалисты смогут оценить потенциальные запасы месторождения.

Кроме того, до конца текущего года на участке планируется начать бурение второй разведочной скважины глубиной 6 тысяч метров.

В Мангистауской области начнут бурение новой скважины

Еще один перспективный проект – "Болашак" в Мангистауской области.

До конца третьего квартала 2026 года здесь планируется приступить к бурению первой поисковой скважины глубиной 3 500 метров.

К разработке подключились китайские компании

Асхат Хасенов также сообщил, что по двум новым проектам – "Жылыой" и "Березовский" – уже заключены соглашения с китайскими компаниями CNOOC и Sinopec.

"По двум новым проектам "Жылыой" и "Березовский" на сегодня заключены контракты с крупными китайскими партнерами CNOOC и Sinopec соответственно. Осенью текущего года будут начаты сейсморазведочные работы", – сообщил глава "КазМунайГаза".

Напомним, еще в марте этого года стало известно, что Министерство энергетики и национальная компания QazaqGaz расширяют программу геологоразведки, чтобы увеличить запасы природного газа и укрепить энергетическую безопасность страны. 25 новых перспективных участков включили в программу геологоразведки в газовой отрасли. Работа ведется в рамках поручения Главы государства по наращиванию ресурсного потенциала природного газа.

Также планировалось подписать контракты с CNPC по участку Северный-1 и с Chevron по проекту КТ-III, а с компанией Eni перейти к активной фазе геолого-геофизических исследований. Помимо этого, Казахстан намерен получить три лицензии на государственное геологическое изучение недр в Центральном Прикаспии, Тенизском и Шу-Сарысуском бассейнах, а также провести детальный анализ перспектив Балхашского осадочного бассейна.

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