КГД выявил расхождения в доходах казахстанцев по мобильным переводам

Комитет государственных доходов выявил расхождения в полноте отражения доходов налогоплательщиками, работающими по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации, передает BAQ.KZ.

Для анализа использовались данные банков о мобильных переводах. Речь идет о случаях, когда налогоплательщик получал переводы от 100 и более разных лиц в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.

В КГД напомнили, что при получении соответствующего уведомления его необходимо исполнить в течение 30 рабочих дней – это около 45 календарных дней.

Если налогоплательщик согласен с выявленными расхождениями, ему необходимо представить дополнительную налоговую отчетность и доплатить налоги.

Если же он не согласен с указанными в уведомлении данными, необходимо направить пояснение с обоснованием своей позиции. Представление такого пояснения также считается исполнением уведомления.

В ведомстве подчеркнули, что цель камерального контроля заключается в том, чтобы дать налогоплательщикам возможность самостоятельно устранить выявленные расхождения.

Проверить наличие уведомления и исполнить его можно в «Личном кабинете налогоплательщика».

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