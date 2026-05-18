Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в "крепость"

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с командирами дивизий и бригад Корейской народной армии, где особое внимание уделил укреплению южной границы страны.

По его словам, пограничная линия должна превратиться в "неприступную крепость". Для этого власти КНДР намерены усилить передовые подразделения, модернизировать их вооружение и пересмотреть структуру военных организаций.

Ким Чен Ын подчеркнул, что армия должна быть готова к современным угрозам и новым условиям ведения войны. В связи с этим в стране планируют обновить систему боевой подготовки и увеличить количество практических учений.

Лидер КНДР также заявил, что в ближайшие годы страна продолжит масштабную модернизацию армии, включая развитие военной техники и усиление стратегических возможностей.

Кроме технического оснащения, Ким Чен Ын акцентировал внимание на дисциплине и идеологической подготовке военнослужащих, отметив, что защита государства начинается с преданности армии и стране.

Ранее Северная Корея заявила о мощных ракетах, способных достичь США.

