Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в "крепость"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с командирами дивизий и бригад Корейской народной армии, где особое внимание уделил укреплению южной границы страны.
По его словам, пограничная линия должна превратиться в "неприступную крепость". Для этого власти КНДР намерены усилить передовые подразделения, модернизировать их вооружение и пересмотреть структуру военных организаций.
Ким Чен Ын подчеркнул, что армия должна быть готова к современным угрозам и новым условиям ведения войны. В связи с этим в стране планируют обновить систему боевой подготовки и увеличить количество практических учений.
Лидер КНДР также заявил, что в ближайшие годы страна продолжит масштабную модернизацию армии, включая развитие военной техники и усиление стратегических возможностей.
Кроме технического оснащения, Ким Чен Ын акцентировал внимание на дисциплине и идеологической подготовке военнослужащих, отметив, что защита государства начинается с преданности армии и стране.
Ранее Северная Корея заявила о мощных ракетах, способных достичь США.
Читайте также:
Самое читаемое
- Полицейский насмерть сбил супругу на служебном авто в Алматинской области
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ