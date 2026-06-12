Китай, Ближний Восток и кризис лидерства: с чем G7 подходит к саммиту в Эвиане
Трансформация мировой политики заставляет страны «Большой семерки» пересматривать привычные подходы к международным отношениям и искать новых партнеров.
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Саммит G7 во французском Эвиане проходит в момент, когда привычная архитектура мировой политики стремительно меняется. Если еще два десятилетия назад решения "Большой семерки" во многом определяли глобальную повестку – от экономики до безопасности, – то сегодня западным державам все чаще приходится учитывать интересы новых центров силы, влияние которых продолжает расти.
Китай, Индия, страны Персидского залива и другие региональные игроки уже не выступают лишь наблюдателями мировых процессов. Они становятся самостоятельными участниками формирования международной повестки, способными влиять на торговые маршруты, энергетические рынки, инвестиционные потоки и даже вопросы глобальной безопасности.
На этом фоне нынешний саммит G7 представляет особый интерес не столько из-за конкретных решений, которые могут быть приняты его участниками, сколько как отражение более глубоких изменений в мировой политике. Западные страны все чаще переходят от политики доминирования к поиску новых форм взаимодействия с государствами, без участия которых сегодня невозможно решать ключевые международные вопросы.
Почему "Большая семерка" вынуждена перестраивать свои подходы, какую роль в этом процессе играют Китай и страны Ближнего Востока и какие возможности открывает формирующийся многополярный мир для Казахстана, корреспондент BAQ.KZ обсудила с политологом Жанатом Момынкуловым.
G7 больше не единственный центр влияния
После окончания холодной войны страны G7 фактически определяли мировую политическую и экономическую повестку. Однако за последние два десятилетия ситуация изменилась.
Рост Китая и Индии, усиление государств Персидского залива, а также последствия мирового финансового кризиса 2008 года показали, что глобальные вопросы уже невозможно решать исключительно в рамках западного клуба.
По словам политолога Жаната Момынкулова, нынешний саммит отражает эту тенденцию.
"Из традиционной площадки координации ведущих западных стран G7 постепенно превращается в более гибкий геополитический механизм, который вынужден взаимодействовать с внешними центрами силы – прежде всего Китаем и государствами Ближнего Востока", – отметил Жанат Момынкулов.
Китай: конкурент и партнер одновременно
Одной из особенностей саммита стала инициатива Франции по расширению диалога с Китаем. Сегодня Пекин играет ключевую роль в мировой торговле, логистике, технологиях и вопросах безопасности. При этом страны Запада продолжают воспринимать его как стратегического конкурента. Наиболее ярко этот подход демонстрирует президент Франции Эммануэль Макрон.
"Макрон рассматривает Китай одновременно как системного конкурента и как необходимого партнера для решения глобальных проблем. Такая двойственность отражает переход от идеологизированной политики к более прагматичной дипломатии", – считает Момынкулов.
По мнению эксперта, это показывает, что мировая политика постепенно переходит от жесткого разделения на блоки к ситуативному сотрудничеству по конкретным вопросам.
Почему Запад обращается к Ближнему Востоку
Еще одним важным направлением саммита стало взаимодействие со странами Ближнего Востока.
Саудовская Аравия, Катар и Египет сегодня влияют не только на энергетические рынки, но и на процессы региональной безопасности.
Энергетические кризисы последних лет и конфликты на Ближнем Востоке заставили западные страны активнее вовлекать арабские государства в решение международных вопросов.
Фактически страны Персидского залива становятся полноценными участниками глобальной дипломатии.
Единство Запада становится менее очевидным
Несмотря на заявления о единой позиции, внутри G7 усиливаются различия в национальных подходах. По словам Жаната Момынкулова, это особенно заметно в вопросах отношений с Россией и Китаем.
"Даже внутри G7 наблюдаются расхождения национальных подходов. Например, дипломатические сигналы Японии в сторону России показывают, что экономические и региональные интересы всё чаще начинают влиять на единство западной позиции", – рассказал Жанат Момынкулов.
Это свидетельствует о формировании более сложной международной системы, где государства всё чаще руководствуются собственными интересами, а не исключительно союзническими обязательствами.
На фоне глобальных изменений растет значение Центральной Азии. Ранее корреспондент BAQ.KZ уже писала о том, почему регион становится всё более важным для стран G7 и Запада. Интерес связан как с энергетическими ресурсами, так и с развитием новых транспортных маршрутов между Европой и Азией.
Что это означает для Казахстана
По мнению эксперта, происходящие изменения создают для Казахстана как риски, так и новые возможности.
С одной стороны, конкуренция между мировыми центрами силы усиливает неопределенность и повышает зависимость мировой экономики от геополитических кризисов.
С другой стороны, многополярность расширяет пространство для внешнеполитического и экономического маневра.
"В условиях конкуренции крупных держав средние государства получают больше пространства для диверсификации партнерств и укрепления своей роли в новых транспортно-экономических маршрутах, включая Транскаспийский коридор", – отмечает Момынкулов.
По его словам, Казахстан может использовать этот период для укрепления многовекторной политики и расширения сотрудничества одновременно с Западом, Китаем, странами Ближнего Востока и государствами Центральной Азии.
Мир становится более фрагментированным
Главный вывод, который можно сделать из предстоящего саммита в Эвиане, заключается не в ожидаемых решениях лидеров G7, а в самой трансформации мировой системы.
"Сегодня ни одна группа государств уже не способна самостоятельно определять мировую повестку. Мы наблюдаем переход к более сложному и фрагментированному миру, где влияние распределено между несколькими центрами силы", – резюмирует Жанат Момынкулов.
Для Казахстана это означает необходимость сохранять гибкость, диверсифицировать внешние связи и использовать новые возможности, которые открывает формирующийся многополярный мир.
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