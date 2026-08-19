Китай готовится исследовать самые темные кратеры Луны
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Китай готовится к запуску лунной миссии «Чанъэ-7». Зонд вместе с ракетой-носителем Long March-5 Y14 доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, пишет Синьхуа.
До запуска специалисты проведут финальные проверки оборудования, совместные испытания систем и заправку ракеты. Точная дата старта пока не называется – его планируют провести в подходящее время.
Главная цель «Чанъэ-7» – исследование Южного полюса Луны, в том числе постоянно затененных кратеров.
Миссия будет состоять сразу из нескольких аппаратов: орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и небольшого прыгающего зонда – «хоппера». Последний сможет перемещаться по поверхности прыжками и изучать труднодоступные участки.
В рамках миссии Китай намерен отработать технологии высокоточной мягкой посадки, передвижения по поверхности Луны и исследования ее ресурсов и окружающей среды.
В проекте также предусмотрено международное сотрудничество.
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