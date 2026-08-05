Китай ужесточает правила выезда граждан: проверки телефонов и запреты на поездки

Власти Китая приняли новые правила выезда и въезда в страну, которые значительно расширяют полномочия государственных органов по контролю за зарубежными поездками граждан. Об этом сообщает тайваньское издание Taipei Times.

Новые нормы, опубликованные Госсоветом КНР, вступят в силу 15 сентября и состоят из 19 разделов.

Согласно документу, граждане при пересечении границы должны будут указывать правдивые и законные цели поездки. При этом сотрудники пограничной службы получат право задавать дополнительные вопросы о причинах выезда и проверять электронные данные на мобильных телефонах.

Возможен запрет на выезд до трех лет

Новые правила также расширяют полномочия центральных и региональных органов власти.

Если будет установлено, что гражданин за рубежом занимался деятельностью, которая, по мнению властей, наносит ущерб национальной безопасности или интересам Китая, ему могут запретить покидать страну на срок до трех лет.

Усилен контроль за технологиями и обучением за границей

Изменения также касаются экспорта технологий и международного сотрудничества.

Лиц, нарушивших правила в сфере торговли технологиями, смогут привлекать к ответственности за создание угроз промышленной и технологической безопасности страны. В отдельных случаях профильные ведомства, включая Министерство торговли КНР, смогут вводить ограничения на выезд сотрудников.

Кроме того, власти намерены усилить контроль над посредниками, которые организуют обучение за рубежом и помогают с иммиграцией.

По данным Taipei Times, новые меры направлены на усиление контроля за трансграничной деятельностью и предотвращение утечки талантов, технологий, информации и данных, которые китайские власти относят к вопросам национальной безопасности.

Казахстан и Китай расширяют воздушное сообщение: что изменится

Казахстан и Китай подписали соглашения на $15 млрд