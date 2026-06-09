Китай вывел на орбиту два новых спутника с помощью ракеты Zhuque-2E

Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace успешно запустила ракету-носитель Zhuque-2E Y6, которая вывела на орбиту два новых спутника, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Запуск состоялся 9 июня в 16:23 по пекинскому времени с коммерческой космической площадки Дунфэн в северо-западной части Китая.

На орбиту были доставлены спутники Spacesail DTC 01 и China Mobile 02. Их назначение не уточняется.

По данным разработчика, Zhuque-2E Y6 представляет собой двухступенчатую ракету-носитель на криогенном жидком топливе диаметром 3,35 метра. Она способна выводить до 6 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 4 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

LandSpace считается одной из ведущих частных космических компаний Китая. Ракеты серии Zhuque получили известность благодаря использованию экологически более чистого метанового топлива, которое рассматривается как перспективное направление для будущих космических программ.

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