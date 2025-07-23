Доля китайских брендов на рынке новых автомобилей в Казахстане продолжает стремительно расти и может достичь половины всех продаж уже в 2025 году. Однако это не обязательно означает крах отечественного автопрома. Об этом в комментарии для BAQ.KZ рассказал председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

По его словам, граница между "китайскими" и "отечественными" автомобилями сегодня всё больше размывается, поскольку многие китайские модели уже производятся в Казахстане.

"Китайцы и отечественные сегодня — это во многом одно и то же. Многие китайцы уже штампуют в Костанае и будут штамповать в Алматы. Китайские бренды действительно теснят корейские и узбекские, но они же, похоже, и наполняют цеха наших заводов. Так что вытеснение отечественного — это не совсем то, чем кажется", — пояснил он.

По итогам 2024 года доля китайских марок в продажах новых автомобилей в Казахстане достигла 39%. Для сравнения: всего три года назад этот показатель составлял лишь 10%. Эдуард Эдоков не исключает, что уже в 2025 году доля китайских автомобилей превысит 50%.

Эксперт назвал несколько причин, по которым казахстанцы всё чаще выбирают китайские машины:

"Во-первых, цена и комплектация: китайцы дешевле и при этом более "навороченные". Во-вторых, доступность: китайские бренды активно выходят на рынок РК. В-третьих, кредитные программы — дистрибьюторы субсидируют покупку (от 0 до 4% годовых), а банки с удовольствием финансируют "свежие" бренды, снижая ежемесячный платёж. В-четвёртых, маркетинг и гарантия: 5–7-летние гарантии, щедрые программы trade-in — всё это уводит покупателей от подержанных Toyota к новым Chery, Jetour, Haval. И в-пятых — технологичность: большие экраны, панорамные крыши, электрорегулировки — всё это идёт с завода", — отметил глава союза.

Что касается качества китайских автомобилей, по его мнению, оно значительно выросло и стало конкурентоспособным:

"Во-первых, китайцы серьёзно подтянули качество. Во-вторых, соотношение цена/качество сейчас выгоднее, чем у корейских или японских машин.

Ну и в-третьих, китайские электромобили и гибриды сегодня — одни из лучших в мире", — считает Эдоков.

Он также напомнил, что утилизационный сбор продолжает сдерживать импорт и конкуренцию:

"Я всегда говорил, что утильсбор является сдерживающим фактором для ввоза автомобилей в Казахстан", — подчеркнул он.

Говоря о перспективах, эксперт обозначил несколько трендов на ближайшие годы:

"Доля китайских машин на рынке Казахстана продолжит расти. Количество китайских брендов, собираемых в Казахстане, тоже увеличится — как, возможно, и уровень локализации. Цены на автомобили — китайские, корейские и японские — будут расти. Акции, конечно, будут, но тренд на удорожание, думаю, сохранится. Кроме того, китайские бренды, закрепившись в среднем сегменте, пойдут в премиум — на рынке появится больше люксовых моделей от BYD, FAW, Geely и других", — резюмировал Эдуард Эдоков.