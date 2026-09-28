Китайские инвесторы вложат $506 млн в энергетику и переработку зерна в Акмолинской области

В Акмолинской области планируют построить три ветровые электростанции общей мощностью 450 МВт. Еще один инвестиционный проект предусматривает модернизацию зернохранилища в Жаксынском районе. Общий объем инвестиций в четыре объекта составит около $506 млн, передает BAQ.KZ.

Соответствующие соглашения аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подписал с представителями китайского бизнеса на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» в Алматы.

Три ВЭС мощностью 450 МВт

Первое соглашение заключено с компанией SUNGROW Renewable Development Co., Ltd. Она планирует построить в регионе три ветровые электростанции мощностью 300, 100 и 50 МВт.

Крупнейшая ВЭС мощностью 300 МВт появится в Есильском районе. Еще две станции суммарной мощностью 150 МВт разместят в Зерендинском районе.

Объем инвестиций оценивается до $500 млн. Реализация проектов рассчитана на 2026–2028 годы. После ввода объектов в эксплуатацию планируется создать более 25 постоянных рабочих мест.

«Новый проект позволит увеличить мощности возобновляемой энергетики, привлечь частные инвестиции и создать новые рабочие места. Акимат будет сопровождать проекты на всех этапах», – сказал Марат Ахметжанов.

По данным акимата, подготовительная работа уже проведена: земельные участки оформлены, проектно-сметная документация разработана, государственная экспертиза пройдена. Начать строительно-монтажные работы планируется в октябре 2026 года.

В регионе уже реализовывались совместные проекты с SUNGROW. В 2023 году в Аршалынском районе были запущены проекты в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью 221 МВт и объемом инвестиций свыше 100 млрд тенге.

Сейчас на возобновляемые источники приходится около пятой части электроэнергии, вырабатываемой в Акмолинской области.

Элеватор модернизируют за $6 млн

Второй проект реализуется совместно с китайской East Hope Group и связан с модернизацией действующего зернохранилища в селе Казахское Жаксынского района.

Инвестор приобрел элеватор и проводит его реконструкцию. После завершения модернизации предприятие сможет принимать, хранить и перерабатывать пшеницу, а также производить до 100 тыс. тонн кормовой муки в год.

Объем инвестиций составит $6 млн. Сейчас строительные работы выполнены примерно на 80%.

Обновленный объект планируют запустить уже в октябре 2026 года. После выхода на полную мощность предприятие обеспечит 30 постоянных рабочих мест.

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