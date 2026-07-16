Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение двух недель завершить переговоры с китайской компанией China Tianying Inc. и внести на утверждение соглашение об инвестициях, предусматривающее строительство заводов по переработке и энергетической утилизации твердых бытовых отходов как минимум в трех крупных городах страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

Такое поручение глава правительства дал по итогам встречи с президентом компании China Tianying Inc. Дэбяо Цао. На встрече обсуждались проекты по переработке и энергетической утилизации твердых бытовых отходов, а также перспективы строительства небольших предприятий мощностью от 250 до 500 тонн отходов в сутки для регионов с меньшим объемом коммунальных отходов.

По словам Олжаса Бектенова, сотрудничество Казахстана и Китая продолжает развиваться, а товарооборот между странами по итогам прошлого года достиг 48 млрд долларов.

Поручение правительству

По итогам встречи премьер-министр поручил Министерству экологии совместно с другими государственными органами ускорить подготовку инвестиционного соглашения.

«Министерству экологии совместно с другими заинтересованными государственными органами в ускоренном порядке провести завершающую стадию переговоров с компанией и в течение двух недель внести на утверждение Соглашение об инвестициях, предусматривающее строительство заводов по утилизации твердых бытовых отходов как минимум в трех крупных городах Казахстана», – поручил Олжас Бектенов.

Что уже строят

Сейчас в Казахстане уже реализуются проекты по строительству заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте. Общий объем инвестиций составляет 293,3 млрд тенге. После запуска предприятия смогут перерабатывать 4,5 тыс. тонн отходов в сутки, вырабатывать 134 МВт электроэнергии и обеспечить более 300 постоянных рабочих мест.

Кроме того, аналогичные проекты рассматриваются в Актобе, Атырау, Караганде и других городах.

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