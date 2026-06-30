Министерство здравоохранения Казахстана усилит контроль за клиниками пластической хирургии.

По согласованию с Генеральной прокуратурой в стране планируется проведение дополнительных внеплановых проверок медицинских организаций, оказывающих услуги в этой сфере.

В ведомстве отмечают, что меры направлены на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а в случае выявления нарушений к клиникам будут применяться предусмотренные законом меры реагирования.

По данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, с 2021 года проведено 92 внеплановые проверки клиник пластической хирургии. Наибольшее число пришлось на 2024 год – на фоне роста обращений граждан по вопросам качества и безопасности медицинских услуг.

Проверки выявили нарушения лицензионных требований, стандартов оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также случаи работы без необходимых разрешений.

По итогам контрольных мероприятий выданы предписания об устранении нарушений. Кроме того, составлено 24 административных протокола, а сумма штрафов составила 4,8 млн тенге.

Отдельное внимание уделялось случаям с летальными исходами после пластических операций. Резонансные инциденты зафиксированы в Алматы, Астане и Мангистауской области. Материалы по этим фактам переданы в правоохранительные органы.

В Минздраве подчеркивают, что контроль за клиниками пластической хирургии будет усилен для защиты пациентов и повышения безопасности медицинских услуг.

Главные ошибки пациентов перед операцией

Юрист Аскар Каймаков рассказал, как пациентам защитить себя перед пластическими операциями и что делать при осложнениях.

Он рекомендует перед процедурой проверять БИН клиники, наличие лицензий и квалификацию врача, включая сертификаты и дипломы о повышении квалификации. Особое внимание следует уделять анестезиологу, так как осложнения часто связаны с наркозом.

Перед подписанием договора важно внимательно изучить его условия, поскольку некоторые пункты могут противоречить законодательству, хотя и не имеют юридической силы. При сомнениях можно обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

В случае осложнений юрист советует не действовать самостоятельно, а обращаться к специалистам, собирать доказательства (переписку, фото, меддокументы, записи) и при необходимости вызывать скорую помощь.

По его словам, такие дела часто связаны с серьёзными последствиями — от осложнений до инвалидности и даже летальных исходов. Если операция проводилась за рубежом, обращаться нужно в органы той страны, где она была выполнена, если не в Казахстане.

Каймаков также отметил, что контроль в сфере пластической хирургии есть, но его недостаточно и его нужно усиливать.

С чего все началось

В Алматы после плановой липосакции в частной клинике скончалась блогер и бизнесвумен Сауле Базархан.

По словам её снохи, операция под местной анестезией прошла 15 мая, однако после неё родственники несколько часов не получали информации о состоянии пациентки. О смерти семье сообщили лишь спустя примерно три часа. Родные также заявили, что у них остаются вопросы к клинике и обстоятельствам произошедшего.

Кроме того, они утверждают, что после трагедии клиника продолжила приём пациентов.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт смерти 53-летней женщины и сообщили о возбуждении уголовного дела. Ведётся досудебное расследование, все обстоятельства устанавливаются.

Похожие трагические случаи фиксируются и в других регионах страны. Так, в Актау после пластической операции в частной клинике скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов.

49-летний мужчина обратился в клинику "Касиет" для проведения липосакции в области подбородка. Сообщается, что во время подготовки к операции и введения наркоза его состояние резко ухудшилось. У пациента зафиксировали осложнения, после чего он впал в кому в результате ишемического инсульта и спустя почти месяц скончался, не приходя в сознание.

Родственники заявляют о возможной ошибке при интубации и несвоевременном оказании помощи, а также о том, что информация о состоянии пациента могла скрываться. В то же время в Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили возбуждение уголовного дела и сообщили о проведении расследования.

По данным внеплановой проверки Министерства здравоохранения, в клинике выявлены серьёзные нарушения: неполное оснащение операционного блока, оборудование с истёкшим сроком эксплуатации, отсутствие препаратов для экстренной помощи при анафилактическом шоке, а также отсутствие лицензии на анестезиологию и реанимацию для взрослых. Кроме того, пациент был допущен к операции без полного обследования и при наличии противопоказаний. Все материалы проверки переданы в прокуратуру.

Напомним, Ербол Айтуов был депутатом Мангистауского областного маслихата и с 2023 года возглавлял комитет по обрабатывающей промышленности и базовым отраслям при Палате предпринимателей региона.