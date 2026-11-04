КНДР запустила ракеты на фоне скандала с кражей $6 млрд с Binance

Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря на фоне обострения отношений с США. Незадолго до запуска Пхеньян отверг обвинения американских спецслужб в причастности северокорейских хакеров к крупнейшей краже криптовалюты в истории, сообщает Associated Press.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуски зафиксировали 4 ноября. Военные Южной Кореи и США изучают их обстоятельства. Сеул заявил о готовности отразить возможные провокации со стороны КНДР.

Почему Пхеньян отказался от переговоров с США

За несколько часов до ракетных запусков сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, выступила с резким заявлением в адрес Вашингтона.

Поводом стали обвинения Федерального бюро расследований США в причастности северокорейских хакеров к взлому криптовалютной биржи Binance.

Ким Ё Чжон назвала позицию американских властей продолжением враждебной политики в отношении Пхеньяна.

«Наша позиция ясна. Мы не видим необходимости садиться за стол переговоров с такими ненадежными и враждебными людьми», - заявила она.

По ее словам, Северная Корея не намерена возобновлять диалог с США на подобных условиях.

Что известно о краже $6,3 млрд

Ранее мы писали, что в ночь с 29 на 30 октября хакеры похитили с Binance около $6,3 млрд. Атака стала крупнейшей в истории криптовалютной отрасли.

Основную часть средств злоумышленники вывели примерно за 20 минут. Биржа временно приостановила операции.

Позже Федеральное бюро расследований США связало взлом с северокорейской группировкой TraderTraitor, известной под названием Lazarus Group.

По данным американских следователей, похищенные активы переводили в Ethereum и распределяли через сервисы обмена криптовалют для последующего отмывания.

Эту же группировку связывают со взломом биржи Bybit в 2025 году, когда было похищено около $1,5 млрд.

Пхеньян обвинения отвергает.

Между тем последствия атаки отразились на самой Binance. После частичного возобновления операций пользователи вывели с биржи активы на $3,64 млрд с учетом поступивших средств.

По состоянию на 2 ноября компания сообщала о возмещении около 95% похищенных активов клиентов. Оставшиеся потери Binance обещала покрыть за счет собственных резервов и страховых средств.

Напряженность на Корейском полуострове растет

В последние месяцы Северная Корея участила испытания вооружений. По оценкам наблюдателей, Пхеньян пытается укрепить свои позиции перед возможными переговорами с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал заинтересованность в возобновлении контактов с Ким Чен Ыном.

Отношения между двумя Кореями обострились после сентябрьских взрывов мин в приграничной зоне, в которых пострадали трое южнокорейских военнослужащих. Сеул обвинил Пхеньян, но северокорейские власти отвергли ответственность.

На фоне напряженности государственные СМИ КНДР 4 ноября опубликовали фотографии строящегося крупного военного корабля. Сообщается, что Ким Чен Ын посетил верфь в Нампхо и ознакомился с ходом работ.