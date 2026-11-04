КНДР запустила ракеты на фоне скандала с кражей $6 млрд с Binance
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Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря на фоне обострения отношений с США. Незадолго до запуска Пхеньян отверг обвинения американских спецслужб в причастности северокорейских хакеров к крупнейшей краже криптовалюты в истории, сообщает Associated Press.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуски зафиксировали 4 ноября. Военные Южной Кореи и США изучают их обстоятельства. Сеул заявил о готовности отразить возможные провокации со стороны КНДР.
Почему Пхеньян отказался от переговоров с США
За несколько часов до ракетных запусков сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, выступила с резким заявлением в адрес Вашингтона.
Поводом стали обвинения Федерального бюро расследований США в причастности северокорейских хакеров к взлому криптовалютной биржи Binance.
Ким Ё Чжон назвала позицию американских властей продолжением враждебной политики в отношении Пхеньяна.
«Наша позиция ясна. Мы не видим необходимости садиться за стол переговоров с такими ненадежными и враждебными людьми», - заявила она.
По ее словам, Северная Корея не намерена возобновлять диалог с США на подобных условиях.
Что известно о краже $6,3 млрд
Ранее мы писали, что в ночь с 29 на 30 октября хакеры похитили с Binance около $6,3 млрд. Атака стала крупнейшей в истории криптовалютной отрасли.
Основную часть средств злоумышленники вывели примерно за 20 минут. Биржа временно приостановила операции.
Позже Федеральное бюро расследований США связало взлом с северокорейской группировкой TraderTraitor, известной под названием Lazarus Group.
По данным американских следователей, похищенные активы переводили в Ethereum и распределяли через сервисы обмена криптовалют для последующего отмывания.
Эту же группировку связывают со взломом биржи Bybit в 2025 году, когда было похищено около $1,5 млрд.
Пхеньян обвинения отвергает.
Между тем последствия атаки отразились на самой Binance. После частичного возобновления операций пользователи вывели с биржи активы на $3,64 млрд с учетом поступивших средств.
По состоянию на 2 ноября компания сообщала о возмещении около 95% похищенных активов клиентов. Оставшиеся потери Binance обещала покрыть за счет собственных резервов и страховых средств.
Напряженность на Корейском полуострове растет
В последние месяцы Северная Корея участила испытания вооружений. По оценкам наблюдателей, Пхеньян пытается укрепить свои позиции перед возможными переговорами с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал заинтересованность в возобновлении контактов с Ким Чен Ыном.
Отношения между двумя Кореями обострились после сентябрьских взрывов мин в приграничной зоне, в которых пострадали трое южнокорейских военнослужащих. Сеул обвинил Пхеньян, но северокорейские власти отвергли ответственность.
На фоне напряженности государственные СМИ КНДР 4 ноября опубликовали фотографии строящегося крупного военного корабля. Сообщается, что Ким Чен Ын посетил верфь в Нампхо и ознакомился с ходом работ.
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