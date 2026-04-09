В Казахстане рассматривают несколько вариантов газификации Северо-Казахстанской области. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Этот вопрос вновь оказался в центре внимания после трагического взрыва в Щучинске, в связи с чем журналисты поинтересовались сроками проведения газа в регион.

По словам Жаркешова, один из возможных проектов обсуждался в ходе визита первого заместителя премьер-министра Казахстана в Российскую Федерацию.

«Есть примерный проект - из города Ишим в Российской Федерации через Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области в Астану. Этот вопрос обсуждался, но сейчас рано комментировать. Пока ничего окончательно не определено», - отметил Жаркешов.

Он добавил, что параллельно рассматривается и другой сценарий - развитие уже существующей инфраструктуры.

«Национальная компания “QazaqGaz” совместно с Министерством энергетики обсуждает продолжение газопровода “Сарыарка” - второй и третий этапы. Это один из возможных вариантов», - сказал вице-министр.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

«Есть разные варианты. Условно - план А и план Б. Один - через продолжение “Сарыарки”, второй - через новый газопровод из России. Но все это пока на стадии обсуждения», - пояснил Жаркешов.

