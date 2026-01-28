Стало известно, когда в Казахстане запустят беспилотное такси. Об этом на международном форуме Qazaqstan NEXT 2026, проходящем в Астане, сообщил кантри-менеджер inDrive Арай Бекембаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, в декабре прошлого года были подписаны меморандумы с акиматом Астаны о запуске необычного такси.

– В конце прошлого года мы подписали меморандум с Министерством транспорта и акиматом Астаны. Многое будет зависеть именно от этого, потому что сейчас еще принимается решение о том, каким будет уровень автоматизации транспорта. Для информации отмечу: существует 4 уровня автоматизации, в целом есть и 5 уровней, но пока не буду подробно об этом говорить. На этапе коммерческих поездок водителя там уже не будет. А на третьем уровне водитель все равно будет находиться в машине — он будет сидеть наготове, — отметил кантри-менеджер inDrive.

Он добавил, что сейчас как раз решается, какой вариант будет выбран.

– Level 3 или Level 4. Если это будет Level 4, мы и inDrive берем на себя обязательство выбрать одного из производителей технологий автоматизации уровня Level 4. Сейчас мы ждем специального постановления. Примерно, если всех сторон все устроит, и если в пилоте будут участвовать не только мы, тогда мы планируем начать ближе к лету, – сказал Арай Бекембаев.

