Когда в Казахстане запустят беспилотное такси
Стало известно, когда в Казахстане запустят беспилотное такси. Об этом на международном форуме Qazaqstan NEXT 2026, проходящем в Астане, сообщил кантри-менеджер inDrive Арай Бекембаев, передает BAQ.KZ.
По его словам, в декабре прошлого года были подписаны меморандумы с акиматом Астаны о запуске необычного такси.
– В конце прошлого года мы подписали меморандум с Министерством транспорта и акиматом Астаны. Многое будет зависеть именно от этого, потому что сейчас еще принимается решение о том, каким будет уровень автоматизации транспорта. Для информации отмечу: существует 4 уровня автоматизации, в целом есть и 5 уровней, но пока не буду подробно об этом говорить. На этапе коммерческих поездок водителя там уже не будет. А на третьем уровне водитель все равно будет находиться в машине — он будет сидеть наготове, — отметил кантри-менеджер inDrive.
Он добавил, что сейчас как раз решается, какой вариант будет выбран.
– Level 3 или Level 4. Если это будет Level 4, мы и inDrive берем на себя обязательство выбрать одного из производителей технологий автоматизации уровня Level 4. Сейчас мы ждем специального постановления. Примерно, если всех сторон все устроит, и если в пилоте будут участвовать не только мы, тогда мы планируем начать ближе к лету, – сказал Арай Бекембаев.
Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.
Официальным медиапартнером форума является АО "Qazcontent".
В рамках международного форума было представлено издание Turning Points Qazaqstan 2026 – первая локальная версия аналитического проекта The New York Times для Казахстана, Центральной Азии и стран СНГ. Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что запуск издания Times Turning Points по лицензии The New York в Казахстане является важным событием.
