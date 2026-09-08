Кого не пропустят по трассе Алматы – Бишкек с 11 сентября

С 11 сентября 2026 года на трассе Алматы – Бишкек введут временное ограничение для крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта.

Ограничение будет действовать на 25-м километре дороги, в районе Каскелена. Причина – монтаж монолитного пролетного строения транспортной развязки.

Под ограничение попадут транспортные средства высотой более 4,5 метра и шириной более 8 метров.

Обычные грузовые автомобили, которые не превышают эти параметры, а также легковой и пассажирский транспорт смогут проезжать без ограничений.

Ожидается, что временный режим будет действовать до конца 2026 года, пока строительные работы полностью не завершат.

Водителям крупногабаритного транспорта рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

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