Концерт Джей Ло: в Алматы перекроют ключевые улицы

Пробки неизбежны.

Фото: Jennifer Lopez/Instagram

10 августа в Алматы пройдет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. В связи с мероприятием в городе перекроют ряд центральных улиц, передает BAQ.KZ.

С 16:00 будет ограничено движение на следующих участках:

  • ул. Байтурсынова — от Шевченко до Тимирязева
  • ул. Сатпаева — от Сейфуллина до Байзакова
  • пр. Абая — от Сейфуллина до Муканова

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении транспорта.

Ранее мы писали о том, что концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва.

Напомним, концерт прошёл 1 августа и собрал около 25 тысяч зрителей. Выступление звезды стало одним из крупнейших шоу в истории столицы. О том, как оно прошло, можете почитать здесь.

 
 
 
 
 
