10 августа в Алматы пройдет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. В связи с мероприятием в городе перекроют ряд центральных улиц, передает BAQ.KZ.

С 16:00 будет ограничено движение на следующих участках:

ул. Байтурсынова — от Шевченко до Тимирязева

ул. Сатпаева — от Сейфуллина до Байзакова

пр. Абая — от Сейфуллина до Муканова

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении транспорта.

Ранее мы писали о том, что концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва.

