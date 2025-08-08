Концерт Джей Ло: в Алматы перекроют ключевые улицы
Пробки неизбежны.
Сегодня, 11:31
147Фото: Jennifer Lopez/Instagram
10 августа в Алматы пройдет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. В связи с мероприятием в городе перекроют ряд центральных улиц, передает BAQ.KZ.
С 16:00 будет ограничено движение на следующих участках:
- ул. Байтурсынова — от Шевченко до Тимирязева
- ул. Сатпаева — от Сейфуллина до Байзакова
- пр. Абая — от Сейфуллина до Муканова
Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении транспорта.
Ранее мы писали о том, что концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва.
Напомним, концерт прошёл 1 августа и собрал около 25 тысяч зрителей. Выступление звезды стало одним из крупнейших шоу в истории столицы. О том, как оно прошло, можете почитать здесь.
