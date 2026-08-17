Команда «Burkit Team» Национальной гвардии МВД Казахстана совместно с представителями Назарбаев Университета успешно выступила на национальном инженерном чемпионате «SHAIQAS-2026».

В каких направлениях соревновались

Участники команды выступили сразу в нескольких направлениях. В конкурсе по кибербезопасности специалисты гражданского сектора работали вместе с военнослужащими подразделений кибербезопасности Национальной гвардии.

Сочетание практического опыта гражданских специалистов и профессиональной подготовки военнослужащих позволило команде показать высокий результат.

Какие места заняла команда

По итогам чемпионата «Burkit Team» заняла 4-е место в общекомандном зачете.

При этом команда стала победителем сразу в двух направлениях:

1-е место – «Тактика»;

1-е место – «Кибербезопасность»;

2-е место – «Сброс гранаты с квадрокоптера».

За успешное выступление команда была награждена кубками и денежным сертификатом.

Результаты «SHAIQAS-2026» продемонстрировали высокий уровень подготовки участников «Burkit Team» в области тактики, современных технологий и кибербезопасности.