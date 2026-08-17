Команда Нацгвардии завоевала два первых места на чемпионате SHAIQAS-2026
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Команда «Burkit Team» Национальной гвардии МВД Казахстана совместно с представителями Назарбаев Университета успешно выступила на национальном инженерном чемпионате «SHAIQAS-2026».
В каких направлениях соревновались
Участники команды выступили сразу в нескольких направлениях. В конкурсе по кибербезопасности специалисты гражданского сектора работали вместе с военнослужащими подразделений кибербезопасности Национальной гвардии.
Сочетание практического опыта гражданских специалистов и профессиональной подготовки военнослужащих позволило команде показать высокий результат.
Какие места заняла команда
По итогам чемпионата «Burkit Team» заняла 4-е место в общекомандном зачете.
При этом команда стала победителем сразу в двух направлениях:
- 1-е место – «Тактика»;
- 1-е место – «Кибербезопасность»;
- 2-е место – «Сброс гранаты с квадрокоптера».
За успешное выступление команда была награждена кубками и денежным сертификатом.
Результаты «SHAIQAS-2026» продемонстрировали высокий уровень подготовки участников «Burkit Team» в области тактики, современных технологий и кибербезопасности.
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