Первый военно-инженерный чемпионат Shaiqas-2026 вышел на финальный этап

На полигоне «Амандык» в Акмолинской области началась решающая часть первого национального военно-инженерного чемпионата Shaiqas-2026. В финал вышли 18 команд, которым предстоит показать, как они управляются с FPV-дронами, роботами, кибератаками и тактическими задачами, передает BAQ.KZ.

Соревнования разбиты на четыре направления. В «Воздушных системах» участники будут собирать FPV-дроны, поднимать их в воздух, вести разведку и доставлять условный груз.

В «Наземных системах» в дело пойдут робототехнические комплексы. С их помощью команды должны выполнить эвакуацию, доставить оборудование и пройти инженерные задания.

Отдельное испытание приготовили для специалистов по цифровой защите. В блоке «Кибербезопасность» им предстоит находить и отражать смоделированные атаки.

Самой динамичной обещает быть «Тактика». Здесь счет пойдет на время, а в одном комплексе заданий соединят стрельбу, тактическую медицину и работу всей команды.

За победу борются 18 сборных из разных регионов страны. Вооруженные силы представлены командами Десантно-штурмовых войск, Военного института Сил воздушной обороны, Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Призовой фонд чемпионата составляет 20 млн тенге.

Shaiqas-2026 проводят Минобороны, Defence Tech Center и партнерские организации при участии акимата Акмолинской области, Astana Hub, Cyberlabs, Tensor Engineering, USTEM Foundation, Ashyq Aspan Foundation, WSE, Barys Dynamics и Barys Dynamics School.

Финальные поединки показывают в прямом эфире на YouTube.

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