Комплекс для круглогодичного туризма появится в Каркаралинске

В Каркаралинске у подножия горы Бугылы создают масштабную рекреационную зону, которая должна стать новым центром круглогодичного туризма в регионе.

Проект реализуется на территории 75 гектаров. Здесь планируют построить гостиницы, глэмпинги, рестораны, этноаул, парк развлечений и горнолыжный комплекс. По сути, это будет полноценное туристическое пространство с разными форматами отдыха – от спокойного до активного.

Сейчас на площадке активно идут работы: прокладывают инженерные сети, строят дороги и пешеходные зоны. После завершения инфраструктурного этапа участки начнут предоставлять инвесторам для запуска туристических проектов.

Исполняющий обязанности акима Каркаралинского района Саят Мусин отметил, что территория уже готовится к масштабному развитию. По его словам, подводятся вода, канализация, электричество, а также проводится благоустройство.

Он подчеркнул, что район делает ставку на круглогодичный туризм и открыт для бизнеса. Дополнительным стимулом стала реконструкция автодороги "Караганда – Каркаралинск": теперь дорога занимает около двух часов, а поток туристов вырос в 2-3 раза.

Сегодня в Каркаралинске действует около 40 зон отдыха, и их число продолжает расти. Параллельно обновляется сам город – благоустраиваются улицы и общественные пространства.

Развиваются и новые форматы отдыха. В Каркаралинском национальном парке открывается этно-лагерь Qarqaraly Go, где дети смогут жить в юртах среди сосново-берёзового леса, знакомиться с традициями и проводить лето без гаджетов.

Концепция проекта "Подарите ребёнку лето без гаджетов". В программе – походы, конные прогулки, спорт и творчество. За лето планируется несколько смен.

Развивается и придорожный сервис: рядом с городом строится мотель на 40 номеров, который сможет принимать до 5 тысяч туристов в год.

Каркаралинск готовится и к крупным событиям. Уже 6 июня здесь пройдёт первый межрегиональный этно-гастрофестиваль "BaiQymyz-2026". Гостей ждёт конкурс кумыса с призовым фондом 10 миллионов тенге, мастер-классы по национальной кухне, выставка ремесленников, игры кочевников и концерт. Для жителей Караганды организуют бесплатные автобусы до фестиваля и обратно.

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