Кому не придется платить налог после списания кредита в Казахстане

В Казахстане предлагают освободить от индивидуального подоходного налога граждан, которым банки списали долги из-за мошенничества или тяжелых жизненных обстоятельств. Новые правила обсудили на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Почему после списания долга возникает налог

По действующему Налоговому кодексу сумма прощенной банком задолженности признается доходом заемщика. Поэтому при списании кредита у человека может возникнуть обязанность заплатить индивидуальный подоходный налог. Освобождение сейчас предусмотрено только для отдельных случаев.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана предложили сохранить полное освобождение граждан от ИПН при списании безнадежных кредитов, включая займы, оформленные мошенниками.

Кого предлагают освободить от ИПН

В Правительстве считают, что необходимо разделять ситуации, когда человек объективно не может обслуживать кредит, и случаи, когда банк списывает задолженность по коммерческим причинам.

«Граждане, пострадавшие от действий мошенников, а также заемщики, оказавшиеся в действительно тяжелой жизненной ситуации, должны быть полностью освобождены от уплаты ИПН при списании долгов. Здесь позиция государства однозначна», – заявил Серик Жумангарин.

При этом освобождение от налога не планируют автоматически распространять на любой списанный кредит.

«Однако если банк списывает коммерческий кредит для оптимизации собственного баланса и расформирования провизий, бюджет не должен автоматически терять налоговые поступления. Подход должен быть сбалансированным», – подчеркнул вице-премьер.

Что будет считаться тяжелой жизненной ситуацией

Теперь уполномоченным госорганам совместно с АРРФР предстоит разработать исчерпывающий перечень критериев, по которым заемщик сможет быть отнесен к оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Среди возможных оснований названы:

инвалидность;

утрата трудоспособности;

отсутствие имущества;

отсутствие доходов.

Также госорганы должны провести расчеты и представить согласованную позицию на следующем заседании Проектного офиса.

Таким образом, речь пока идет о прорабатываемых изменениях. Если предложение будет закреплено законодательно, граждане, пострадавшие от мошенников или объективно оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, смогут не платить ИПН с суммы списанного банком долга.

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