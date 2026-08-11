В Павлодарской области правоохранители раскрыли схему интернет-мошенничества, при которой гражданам обещали бонус за оформление кредита и его последующее погашение.

Что обещали мошенники

Злоумышленники предложили жительнице области оформить кредит. Взамен ей обещали выплатить 10% от суммы займа, а также полностью погасить кредит досрочно.

Женщина поверила обещаниям и выполнила все указания злоумышленников. Однако после оформления кредитов обещанные выплаты она так и не получила. При этом обязательства по погашению займов остались за ней.

Сколько пострадавших

В ходе досудебного расследования полиция установила, что аналогичным способом были обмануты еще девять граждан.

Подозреваемую задержали. Сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможная причастность других лиц.

Более тысячи случаев с начала года

По данным полиции, с начала 2026 года в Павлодарской области зарегистрировано более тысячи фактов интернет-мошенничества.

Размер ущерба в отдельных случаях составляет от нескольких тысяч до десятков миллионов тенге.

Как защититься от мошенников

Полиция призывает граждан соблюдать правила цифровой безопасности:

не передавать посторонним персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды подтверждения;

не переходить по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров и электронной почты;

не оформлять кредиты по просьбе незнакомых людей;

проверять информацию о финансовых операциях через официальные источники;

при необходимости обращаться непосредственно в свой банк.

Правоохранители напоминают, что даже если человек представляется сотрудником банка или государственного органа, его полномочия и полученную информацию необходимо проверить через официальные каналы.

Ранее карагандинец лишился 7 млн тенге, доверившись знакомому.

Мужчина стал жертвой схемы после того, как увидел рекламу в Instagram с предложением помочь получить кредит на 1 миллион тенге. Перейдя по ссылке, он связался с неизвестным через WhatsApp.

В переписке злоумышленник убедил его предоставить личные данные – фотографию удостоверения личности, свое фото для "идентификации", а также SMS-код подтверждения. После этого связь с ним прервалась.

Спустя месяц пострадавший узнал, что на его имя оформлен микрокредит в одной из микрофинансовых организаций. Ему начали поступать уведомления о необходимости выплат. Ущерб составил 260 тысяч тенге.

Киберполицейские установили подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Актау. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По делу ведется досудебное расследование.

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