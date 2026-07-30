В Алматы запустили акцию для потребителей теплоэнергии, которая позволит должникам оплатить основной долг и избежать начисленной пени за отопление и горячее водоснабжение.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», акция «Заплати долг – спишем пеню!» действует для потребителей, имеющих задолженность перед коммунальным предприятием.

Кто сможет воспользоваться акцией

Участники акции смогут не только сэкономить на оплате пени, но и снять ограничения и аресты на имущество, а также расчетные счета в банках – если такие меры ранее были применены в отношении неплательщиков.

Для этого необходимо с августа до конца декабря текущего года полностью погасить основной долг.

Что нужно сделать для списания пени

После оплаты задолженности необходимо направить заявление, цифровой документ, удостоверяющий личность через eGov mobile, а также подтверждение оплаты основного долга (кассовый чек).

Документы можно отправить на электронную почту ТОО «Алматинские тепловые сети» или обратиться в один из центров обслуживания потребителей по месту жительства.

Как узнать сумму задолженности

Получить информацию о начислениях и задолженности можно через справочную службу АлТС по номеру 341-07-77.

Также работает WhatsApp-номер +7 (775) 990-50-63 для приема сообщений.

В компании напомнили, что при дальнейшем игнорировании задолженности неплательщикам могут ограничить подачу услуг теплоснабжения, а долги будут взыскиваться в судебном порядке.

Решение о списании пеней и штрафов для субъектов микро- и малого предпринимательства было анонсировано в конце 2025 года в рамках мер по снижению налоговой нагрузки на бизнес.

Мера направлена на поддержку предпринимателей, которые имеют задолженность перед бюджетом, но готовы погасить основную сумму налоговой недоимки. Государство сохраняет требование по полной уплате налогов, при этом освобождает бизнес от дополнительных финансовых санкций в виде начисленных пеней и штрафов.

Ранее предприниматели неоднократно обращались с предложениями о пересмотре накопленной задолженности, указывая, что значительная часть долгов сформировалась из-за начисленных санкций, которые увеличивали общую сумму обязательств.

После принятия соответствующих правил налоговые органы получили порядок действий: проведение инвентаризации задолженности, определение участников программы и оформление списания в установленном порядке.

Ожидается, что мера позволит снизить долговую нагрузку на представителей микро- и малого бизнеса и повысить их возможность продолжать деятельность после погашения основной налоговой задолженности.

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