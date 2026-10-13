Концерт Шакиры может принести экономике Кыргызстана $30 млн
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Концерт Шакиры на «Бишкек Арене» может принести экономике Кыргызстана около 30 миллионов долларов. Об этом заявил глава Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуард Кубатов, сообщает 24.kg
По его словам, мероприятие посетят около 60 тысяч человек, в том числе 30 тысяч иностранных туристов. Ожидается, что каждый из них потратит в среднем 940 долларов на билеты, проживание, транспорт и другие расходы.
Кубатов отметил, что новая арена станет площадкой не только для спортивных соревнований, но и для международных концертов, культурных фестивалей и Всемирных игр кочевников. По оценкам ведомства, проведение 15–20 крупных мероприятий ежегодно позволит окупить объект за пять–семь лет.
Концерт Шакиры запланирован на 18 октября.
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