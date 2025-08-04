Мировая суперзвезда Шакира может стать следующей звездной гостьей в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил продюсер "Астана Концерт" Малик Хасенов в интервью блогеру Камилю Байрамову.

"Я вам открою небольшой секрет. Мы с ней ведем переговоры. Дай бог осенью должны зафиналить. Ждите новостей", — сказал он, намекнув на возможный визит певицы в Астану.

Если соглашение будет достигнуто, Казахстан может принять у себя ещё одну мировую знаменитость. По словам Хасенова, переговоры идут активно, и окончательное решение может быть принято уже этой осенью.

Ранее, 1 августа, в столице с аншлагом прошёл концерт Дженнифер Лопес. Мероприятие собрало около 25 тысяч зрителей. О том, как оно прошло, можете почитать здесь. Это выступление стало одним из крупнейших культурных событий года.

Малик Хасенов отметил, что реализация концерта Дженнифер Лопес стала возможна благодаря слаженной работе местных властей, организаторов и зрителей. Он подчеркнул, что культура крупных международных мероприятий в Казахстане находится в стадии активного развития, и подобные концерты — только начало.

Отметим, что в Алматы анонсировали дополнительный концерт Джей Ло. Выступление запланировано на 10 августа, билеты уже в продаже.