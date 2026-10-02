Корма, откорм и переработка в одной цепочке: в ЗКО запускают проект на $25 млн

В Западно-Казахстанской области запускают инвестиционный проект стоимостью 25 млн долларов. Мясоперерабатывающее предприятие региона создаст собственную кормовую базу с системой орошения и построит откормочную площадку для крупного рогатого скота вместимостью от 10 до 20 тыс. голов.

Предприятие создаст собственную кормовую базу с современной системой орошения и построит откормочную площадку для крупного рогатого скота. Она рассчитана на 10, а в перспективе на 20 тыс. голов.

Проект реализует ТОО «Кублей». Оно работает с 1992 года и входит в число крупных мясоперерабатывающих предприятий страны.

Замысел в том, чтобы замкнуть всю цепочку в одних руках. Корма будут выращивать на своих полях, скот откармливать на своей площадке, а мясо перерабатывать на своих мощностях. По оценке министерства, это укрепит производственный цикл, обеспечит предприятие сырьем и позволит увеличить объемы переработки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для региона проект важен не только цифрами. На предприятии работают более 700 человек, а еще около 3,5 тыс. крестьянских хозяйств получают через него стабильный рынок сбыта для своей скотины.

Мощности расположены в Уральске и в районе поселка Рыбцех. Мясоперерабатывающий комплекс площадью 12 тыс. квадратных метров может переработать до 20 тыс. тонн мяса в год. Здесь есть убойный цех, обвалочные линии и холодильники на 3 тыс. тонн.

Из цехов выходит свежая, охлажденная и замороженная говядина, конина и баранина. Консервный завод площадью больше 15 тыс. квадратных метров выпускает свыше 100 видов консервов. Среди них мясные, растительно-мясные, рыбные, плодоовощные, куриные и даже молочные. За одну смену здесь могут закатать до 200 тыс. банок.

В дело идет почти все. Шкуры перерабатывают, из отходов делают мясокостную муку, выпускают технический жир.

Консервы из ЗКО уже едут в Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. С новой сырьевой базой их может стать больше, а казахстанская продукция сможет прочнее закрепиться на внешних рынках.

В Минсельхозе считают, что проект отвечает задачам по развитию переработки сельхозпродукции. Ведомство обещает и дальше привлекать инвестиции в отрасль и поддерживать предприятия, которые расширяют производство, укрепляют сырьевую базу и повышают конкурентоспособность казахстанской продукции.

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