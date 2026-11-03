Костанаец получил 7 лет колонии за перевозку боксёрской груши
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В Костанае мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта. Для перевозки запрещённых веществ из Алматы он использовал боксёрскую грушу.
Как перевозил наркотики
Как установил городской суд, в августе 2026 года подсудимый через интернет связался с неизвестным лицом и предложил свои услуги в качестве курьера-закладчика.
Получив инструкции, он отправился в Алматы, откуда должен был доставить наркотики в Костанай. За выполнение задания ему пообещали 500 тысяч тенге.
9 августа мужчина получил от неустановленного лица наркотические средства, расфасованные в три полиэтиленовых пакета.
Чтобы скрыть запрещённые вещества при перевозке, по указанию организатора он приобрёл на одном из рынков Алматы боксёрскую грушу.
Мужчина спрятал пакеты с наркотиками внутри спортивного снаряда и перевёз их в Костанай, где продолжил хранить для последующего сбыта.
Что заявил подсудимый
В суде мужчина частично признал вину. Он утверждал, что оставил наркотики для личного употребления и не собирался их распространять.
Государственный обвинитель просил назначить ему восемь лет лишения свободы.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Казахстана.
Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимого малолетнего ребёнка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В результате мужчине назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Актобе задержали мужчину с 1,7 кг марихуаны.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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