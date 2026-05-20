В Минтуризма ответили на сообщения о свалке у Алаколя

В Министерстве туризма и спорта Казахстана прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о котловане возле озера Алаколь в селе Акши области Жетысу, передает BAQ.KZ.

Как сообщил и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов, после появления публикаций ведомство совместно с акиматом сразу проверило ситуацию.

По его словам, информация о возможном появлении свалки рядом с туристической зоной не подтвердилась.

"Когда узнали про такую публикацию, если честно, сами удивились. Рядом с этим котлованом находится левая сторона курорта Алаколь, там буквально в прошлом году появились новые базы отдыха. Мы сами не поняли эту ситуацию", - сказал Байжанов.

Он отметил, что котлован расположен рядом с железнодорожными путями, по которым прибывают туристы, поэтому вопрос оперативно взяли на контроль.

По данным акимата, котлован появился в прошлом году во время строительных работ.

"Этот котлован появился в рамках строительных работ. В прошлом году там проводили ремонт дорог, работы по берегоукреплению и другие работы, использовали материал для строительства", - пояснил представитель Минтуризма.

В министерстве подчеркнули, что создание полигона твердых бытовых отходов на этом месте не рассматривается.

"На текущий год делать из этого котлована свалку или полигон ТБО таких задач и планов нет", - заявил Байжанов.

Вопрос дальнейшей засыпки котлована сейчас прорабатывается акиматом области Жетысу.

Напомним, ранее сообщалось, что котлован у побережья Алаколя вызвал споры в соцсетях.

