На территории Чарынского государственного национального природного парка фотоловушки зафиксировали джейранов – редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.

Джейран (Gazella subgutturosa) обитает в пустынных и полупустынных районах. Это осторожное и быстрое животное, хорошо приспособленное к жизни в суровых природных условиях.

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В национальном парке отметили, что мониторинг с помощью фотоловушек ведется на постоянной основе. Такие наблюдения помогают специалистам отслеживать распространение, численность и особенности поведения диких животных, а также принимать меры по сохранению редких видов и их естественной среды обитания.

Ранее фотоловушка в государственном национальном природном парке «Тарбагатай» запечатлела еще одного краснокнижного обитателя – туркестанскую рысь. Редкий хищник пришел к водопою, а полученные кадры подтвердили, что исчезающий подвид продолжает обитать на территории парка. Специалисты отмечали, что подобные записи имеют большую научную ценность и помогают изучать маршруты передвижения и состояние популяции животных.

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А еще в начале июля в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала одного снежного барса. Как сообщили в администрации парка, речь идет не о самке с тремя котятами, кадры которой были опубликованы ранее. Новый снимок подтверждает, что на территории парка обитают и другие особи этого редкого хищника.

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