В государственном национальном природном парке «Тарбагатай» фотоловушка запечатлела туркестанскую рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана. Редкий хищник пришел к водопою, а полученные кадры стали еще одним подтверждением того, что этот исчезающий подвид продолжает обитать на территории парка.

Туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus) — один из самых редких представителей семейства кошачьих, встречающихся в Казахстане. Из-за малочисленности она находится под государственной охраной и включена в Красную книгу.

По словам специалистов, встретить этого осторожного хищника в дикой природе крайне сложно. Именно поэтому каждая запись, сделанная фотоловушками, представляет большую научную ценность.

Что показала фотоловушка

Камера зафиксировала, как рысь спокойно подошла к водопою. Такие наблюдения помогают ученым отслеживать маршруты передвижения животных, изучать их поведение и оценивать состояние популяции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “Тарбағатай” МҰТП РММ (@tarbagatai_2018)

Почему рысь обитает именно здесь

Лесистые горные склоны и скалистые ущелья национального парка «Тарбагатай» считаются одной из наиболее благоприятных природных территорий для обитания туркестанской рыси.

В парке на постоянной основе проводится мониторинг редких животных с использованием фотоловушек. Регулярная фиксация краснокнижной рыси свидетельствует о стабильности местной экосистемы и эффективности природоохранных мероприятий по сохранению биоразнообразия Казахстана.

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