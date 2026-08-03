Банковский сектор Казахстана продолжает наращивать кредитование. По состоянию на 1 июля 2026 года совокупный ссудный портфель банков второго уровня достиг 44,75 трлн тенге, увеличившись с начала года почти на 2,99%, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Национального банка, на 1 января 2026 года объем кредитного портфеля составлял 43,46 трлн тенге, а к началу июля вырос до 44,75 трлн тенге.

Активы банков превысили 74 трлн тенге

За первое полугодие увеличились и совокупные активы банковского сектора.

Если в начале года они составляли 70,77 трлн тенге, то к 1 июля выросли до 74,23 трлн тенге. Рост составил около 4,9%.

Одновременно увеличились обязательства банков – с 60,18 трлн до 63,04 трлн тенге.

Вклады населения продолжают расти

Продолжается и рост депозитной базы.

Общий объем вкладов в банках достиг 50,72 трлн тенге, тогда как в начале года составлял 48,71 трлн тенге.

Вклады физических лиц выросли с 28,23 трлн до 30,14 трлн тенге, что свидетельствует о сохранении высокой сберегательной активности населения.

Просрочка остается на низком уровне

Несмотря на увеличение объемов кредитования, качество кредитного портфеля остается относительно стабильным.

Объем кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) на 1 июля составил 1,85 трлн тенге, или 4,12% кредитного портфеля.

Для сравнения, в начале года этот показатель составлял 1,58 трлн тенге, или 3,63%.

Лидерами по активам остаются крупнейшие банки

Наибольший объем активов по состоянию на 1 июля сохраняют:

Halyk Bank – 21,2 трлн тенге;

– 21,2 трлн тенге; Kaspi Bank – 10,2 трлн тенге;

– 10,2 трлн тенге; Банк ЦентрКредит – 8,9 трлн тенге;

– 8,9 трлн тенге; Отбасы банк – 5,9 трлн тенге;

– 5,9 трлн тенге; ForteBank – 5,2 трлн тенге.

Таким образом, статистика Национального банка показывает, что банковский сектор Казахстана в первой половине 2026 года продолжил рост. Банки увеличили объемы кредитования и активов, а население продолжило активно размещать средства на депозитах. Вместе с тем доля проблемных кредитов остается сравнительно невысокой, хотя по итогам полугодия незначительно выросла.