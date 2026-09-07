Криптозаймы обернулись неожиданными комиссиями: АФМ расследует дело в Алматы

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры расследует дело о предполагаемом мошенничестве под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте через сайт Alemcredit.com.

По данным следствия, потенциальных заемщиков привлекали через социальные сети, где размещалась реклама займов на выгодных условиях. Для оформления гражданам предлагали пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

Однако после завершения этих процедур, как утверждают в АФМ, фактические условия займа отличались от первоначально заявленных.

«Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось», – сообщили в АФМ.

Кроме того, до заключения сделки клиентам, по данным следствия, не раскрывали в полном объеме информацию о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях.

Деньги возвращали через карты дропперов

В АФМ заявили, что возврат средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц – так называемых дропперов.

Для работы интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

Во время обысков сотрудники АФМ изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт. По версии следствия, их использовали для массовых SMS-рассылок.

Расследование продолжается. Иные подробности в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежат.

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