В Туркестанской области пресечена мошенническая схема, участники которой представлялись сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу и вымогали деньги у руководителя медицинской организации.

Как действовала схема

Злоумышленники ссылались на якобы выявленные нарушения и угрожали руководителю медорганизации уголовным преследованием. За денежное вознаграждение они обещали не привлекать его к ответственности.

По данным АФМ, двое лиц путем обмана пытались завладеть 15 млн тенге. Им удалось получить 5 млн тенге, после чего они потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге.

Подозреваемых задержали с поличным

8 августа подозреваемых задержали сотрудники ДЭР по Туркестанской области совместно с Департаментом собственной безопасности Агентства.

Суд санкционировал в отношении сообщников меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Новая схема мошенничества

В Агентстве отмечают, что на фоне проводимой работы по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками АФМ, сообщать о якобы выявленных нарушениях и требовать деньги под угрозой уголовного преследования. При этом они обещают за вознаграждение избежать ответственности.

В АФМ подчеркивают, что любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными.

Как распознать официальный вызов

В Агентстве напомнили, что вызов граждан в органы финансового мониторинга осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований.

Для этого используются официальные повестки, оформленные и направленные в установленном законодательством порядке.

Куда сообщать о мошенничестве

О случаях вымогательства денежных средств и других подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.

АФМ призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации и уловки мошенников.

Ранее сообщалось, что в Костанае расследовалось дело о незаконной выдаче займов под залог имущества и легализации преступных доходов.

Займы предоставлялись гражданам, которые из-за сложного финансового положения не могли получить кредиты в банках. При этом процентная ставка по займам достигала 120% годовых.

Кроме того, в договорах, заверенных у нотариуса, указывались суммы, превышающие фактически выданные деньги. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.

Всего от незаконной деятельности пострадали более 50 человек. Они оказались втянуты в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Также было принято решение конфисковать имущество, приобретенное на преступные доходы. В список вошли четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

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