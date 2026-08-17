Лже-сотрудники АФМ вымогали 15 млн тенге за «решение вопроса»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области пресечена мошенническая схема, участники которой представлялись сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу и вымогали деньги у руководителя медицинской организации.
Как действовала схема
Злоумышленники ссылались на якобы выявленные нарушения и угрожали руководителю медорганизации уголовным преследованием. За денежное вознаграждение они обещали не привлекать его к ответственности.
По данным АФМ, двое лиц путем обмана пытались завладеть 15 млн тенге. Им удалось получить 5 млн тенге, после чего они потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге.
Подозреваемых задержали с поличным
8 августа подозреваемых задержали сотрудники ДЭР по Туркестанской области совместно с Департаментом собственной безопасности Агентства.
Суд санкционировал в отношении сообщников меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Новая схема мошенничества
В Агентстве отмечают, что на фоне проводимой работы по пресечению хищений средств в сфере обязательного медицинского страхования участились случаи мошенничества.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками АФМ, сообщать о якобы выявленных нарушениях и требовать деньги под угрозой уголовного преследования. При этом они обещают за вознаграждение избежать ответственности.
В АФМ подчеркивают, что любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными.
Как распознать официальный вызов
В Агентстве напомнили, что вызов граждан в органы финансового мониторинга осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований.
Для этого используются официальные повестки, оформленные и направленные в установленном законодательством порядке.
Куда сообщать о мошенничестве
О случаях вымогательства денежных средств и других подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458.
АФМ призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации и уловки мошенников.
Ранее сообщалось, что в Костанае расследовалось дело о незаконной выдаче займов под залог имущества и легализации преступных доходов.
Займы предоставлялись гражданам, которые из-за сложного финансового положения не могли получить кредиты в банках. При этом процентная ставка по займам достигала 120% годовых.
Кроме того, в договорах, заверенных у нотариуса, указывались суммы, превышающие фактически выданные деньги. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.
Всего от незаконной деятельности пострадали более 50 человек. Они оказались втянуты в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.
Также было принято решение конфисковать имущество, приобретенное на преступные доходы. В список вошли четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Читайте также:
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- У берегов Индонезии снова произошло землетрясение