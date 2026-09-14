Критические минералы и Алатау: о чем договорились страны C5+1 в Сеуле
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Накануне первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея» в Сеуле прошло первое заседание Консультативного механизма министров промышленности в формате «C5+1».
Встречу провели под сопредседательством министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева и министра торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чжон Квана. В заседании также приняли участие представители Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере инвестиций, технологий, промышленной инфраструктуры, критически важных минералов, глобальных цепочек поставок и подготовки кадров.
Казахстан рассчитывает на корейские инвестиции в Алатау
Во время встречи Ерсайын Нагаспаев отдельно остановился на развитии города Алатау, который получил особый правовой статус.
«Законом „О специальном правовом режиме города Алатау“ учрежден первый в истории страны город с особым правовым статусом. Проект является одним из государственных приоритетов, и мы рассматриваем корейских партнеров в качестве ключевых стратегических партнеров в его реализации», – заявил министр.
По его словам, государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Сеул должен придать дополнительный импульс казахстанско-корейскому сотрудничеству.
Подписан меморандум
По итогам встречи Республика Корея и страны Центральной Азии подписали меморандум о сотрудничестве в промышленной сфере и в области цепочек поставок. Также была принята совместная декларация.
Формат «C5+1» должен стать площадкой для практического промышленного взаимодействия между Южной Кореей и странами Центральной Азии.
По данным Минпрома, товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии и Южной Кореей в прошлом году составил около 12 млрд долларов. В обрабатывающей промышленности работают более 1 тыс. совместных компаний.
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