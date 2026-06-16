Специализированная природоохранная прокуратура Карагандинской области выявила грубые нарушения экологического законодательства со стороны одного из крупных недропользователей региона. По итогам проверки предприятию назначены штрафы на сумму свыше 9 млрд тенге, а по факту порчи земель возбуждено уголовное дело, передает BAQ.kz.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуроры на постоянной основе проводят мониторинг соблюдения экологического законодательства. В рамках этой работы была проверена деятельность одного из крупных предприятий-недропользователей.

Проверка показала, что на протяжении пяти лет компания загрязняла окружающую среду, осуществляя слив вредных веществ на рельеф местности.

Кроме того, были выявлены факты незаконного складирования хвостов обогащения, выбросов загрязняющих веществ без соответствующих разрешений, а также эксплуатации дамбы для сбора хвостов обогащения медных концентратов с нарушением требований законодательства.

Штрафы более 9 млрд тенге

По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила в отношении предприятия административные производства.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 9 млрд тенге.

Уголовное дело

Помимо административных мер, прокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту порчи земли.

По данным ведомства, причиненный государству ущерб превысил 2 млрд тенге.

Расследование проводится по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Производство находится в ведении профильного управления прокуратуры Карагандинской области.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по выявлению нарушений природоохранного законодательства и привлечению виновных к ответственности будет продолжена.

Название компании в сообщении ведомства не сообщается.

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