Сегодня 2026, 12:01

Cотрудники КНБ совместно с полицией при координации прокуратуры провели оперативные мероприятия в Алматы, Шымкенте и нескольких регионах страны. Их цель – пресечение незаконного оборота оружия, передает BAQ.kz.

В ходе проверок было изъято 63 единицы оружия. Среди них:

4 автомата «Калашникова»

38 ружей

20 пистолетов

реактивный штурмовой гранатомёт «РШГ-2»

4 гранаты

188 боеприпасов

Также в Восточно-Казахстанской области обнаружили и изъяли 346,5 килограмма промышленного взрывчатого вещества.

По всем фактам сейчас проводятся следственные и оперативные действия.

Ранее сообщалось, что канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы.

