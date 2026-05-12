Крупный арсенал оружия и взрывчатки изъяли в Казахстане
Проводится следствие.
Сегодня 2026, 12:01
Фото: КНБ РК
Cотрудники КНБ совместно с полицией при координации прокуратуры провели оперативные мероприятия в Алматы, Шымкенте и нескольких регионах страны. Их цель – пресечение незаконного оборота оружия, передает BAQ.kz.
В ходе проверок было изъято 63 единицы оружия. Среди них:
- 4 автомата «Калашникова»
- 38 ружей
- 20 пистолетов
- реактивный штурмовой гранатомёт «РШГ-2»
- 4 гранаты
- 188 боеприпасов
Также в Восточно-Казахстанской области обнаружили и изъяли 346,5 килограмма промышленного взрывчатого вещества.
По всем фактам сейчас проводятся следственные и оперативные действия.
Ранее сообщалось, что канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы.
