Крупный арсенал оружия и взрывчатки изъяли в Казахстане

Сегодня 2026, 12:01
Фото: КНБ РК

Cотрудники КНБ совместно с полицией при координации прокуратуры провели оперативные мероприятия в Алматы, Шымкенте и нескольких регионах страны. Их цель – пресечение незаконного оборота оружия, передает BAQ.kz.

В ходе проверок было изъято 63 единицы оружия. Среди них:

  • 4 автомата «Калашникова»
  • 38 ружей
  • 20 пистолетов
  • реактивный штурмовой гранатомёт «РШГ-2»
  • 4 гранаты
  • 188 боеприпасов

Также в Восточно-Казахстанской области обнаружили и изъяли 346,5 килограмма промышленного взрывчатого вещества.

По всем фактам сейчас проводятся следственные и оперативные действия.

Ранее сообщалось, что канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы.

