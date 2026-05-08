Канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы

В Алматы полиция во время мониторинга соцсетей выявила незаконную продажу пневматического и холодного оружия, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативных мероприятий изъята партия запрещённых предметов, возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В ведомстве отмечают, что такие факты не единичны. Только с начала профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 619 единиц оружия и других запрещённых предметов.

Правоохранители усиливают контроль в интернете.

Напомним, за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность.

