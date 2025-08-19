В этом году в Казахстане произошло два трагических авиационных инцидента. 22 июня близ Астаны при выполнении учебно-тренировочного полета разбился TL-2000, погибли два человека. 17 августа в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229, также погибли двое, передает BAQ.KZ.

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве рассказал, что официальное расследование этих крушений продлится около года.

"По каждому крушению в течение года проводится полноценное расследование. Поэтому все выводы станут известны только после завершения всех процедур", - отметил Сауранбаев.

Он добавил, что комитет гражданской авиации совместно с авиационной администрацией принял решение о проверке авиаперевозчиков и временном приостановлении их деятельности на время расследования.

"После первого крушения уже было заведено уголовное дело. Мы должны дождаться итогов проверки, весь процесс займет около года", - подчеркнул министр.

Напомним, в авиакатастрофе, которая произошла под Астаной, погибли два человека — пилот и пассажирка. Жертвой трагедии стала 43-летняя Диана Ахметова, мать троих детей. В свой день рождения она решила исполнить мечту и подняться в небо на частном самолёте. Однако полёт, организованный компанией polety_astany, закончился катастрофой. По словам её близких, представители компании после случившегося перестали выходить на связь и удалили страницу в Instagram.

После трагедии Министерство транспорта инициировало внеплановые проверки лёгкой авиации. АО "Авиационная администрация Казахстана" приостановило полёты воздушных судов эксплуатантов, чьи самолёты попали в авиапроисшествия 22 июня и 17 августа 2025 года.