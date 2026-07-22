Кто ответит за гибель мужчины на озере Алаколь?

Появились новые обстоятельства трагедии, произошедшей 17 июля на озере Алаколь. В результате столкновения двух гидроциклов погиб мужчина.

По словам его друга, погибший приехал на побережье не отдыхать, а работать. Вместе с братом он занимался прокатом гидроциклов и таким образом обеспечивал семью.

Что произошло на воде

Как рассказал мужчина, вечером погибший доставлял гидроцикл к берегу, чтобы поставить его на стоянку. В этот момент в него сзади врезался другой гидроцикл, которым управлял молодой человек 2005 года рождения.

«Он даже не успел заметить гидроцикл, который двигался прямо на них на большой скорости. Брат погибшего успел отойти с пути, но, к сожалению, его брат погиб», – рассказал знакомый погибшего.

По его словам, после столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Почему семья погибшего требует расследования

Как сообщил друг семьи, у погибшего остались трое детей. Старший ребенок осенью должен был пойти в первый класс, средний – в подготовительную группу, а младшему всего шесть месяцев.

Он подчеркнул, что мужчина находился на Алаколе не ради отдыха, а чтобы заработать на жизнь.

«Многие СМИ распространяют недостоверную информацию. Он приехал не отдыхать, а работать, чтобы обеспечивать семью и оплачивать аренду жилья. Вместе с братом они сдавали гидроциклы в аренду», – отметил мужчина.

Какие вопросы остаются после трагедии

Знакомый погибшего считает, что необходимо установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям участников.

«Если не придать этому делу огласку, его могут попытаться замять. Виновные должны понести наказание», – заявил он.

Мужчина также выразил обеспокоенность безопасностью отдыхающих на воде.

«На пляже находилось много людей, среди которых были дети. Если вы не умеете управлять гидроциклом, автомобилем или другой техникой, если вы не готовы отвечать за свои действия – не садитесь за руль», – сказал он.

По его словам, подобные ситуации требуют серьезного отношения, поскольку за безответственное поведение может расплачиваться не только сам нарушитель, но и другие люди.

«Неужели никто не ответит за слезы матери, потерявшей сына, и детей, оставшихся без отца? Почему этот молодой человек двигался к берегу на такой высокой скорости?» – добавил он.

Родные погибшего настаивают на проведении полного расследования и установлении всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе.

Инцидент произошел 16 июля на озере Алаколь. Во время купания 69-летняя жительница Алматы попала под движущийся катер. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу с тяжелой сочетанной политравмой и большой кровопотерей. Из-за характера полученных повреждений врачам пришлось ампутировать обе ноги.

В управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время пациентка находится в отделении реанимации. Женщина остается в сознании, самостоятельно дышит и получает необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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