Кто пришел на смену Жаксылыку Омару: нового первого замакима назначили в ВКО

Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Дархан Бакытжанович Сапанов назначен первым заместителем главы региона.

До нового назначения Сапанов с февраля 2023 года работал заместителем акима Восточно-Казахстанской области. Теперь он будет координировать работу по вопросам государственного управления, развития промышленности и реализации социально-экономической политики региона.

Биография Дархана Сапанова

Фото: акимат ВКО

Дархан Сапанов родился 2 января 1985 года в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Он имеет несколько высших образований. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Промышленная теплоэнергетика», получив квалификацию инженера.

В 2009 году завершил обучение в Восточно-Казахстанском государственном университете имени С. Аманжолова по специальности «Менеджмент». В 2022 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе Doctor of Business Administration (DBA).

Опыт работы в госструктурах

Трудовую деятельность Дархан Сапанов начал в 2007 году. В разные годы он работал в сфере государственного контроля, энергетики и промышленного развития.

С 2009 по 2020 годы занимал различные должности в Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан – от главного эксперта до заместителя заведующего отделом индустриально-инновационного развития.

В 2020-2023 годах являлся государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

За вклад в государственную службу в 2018 году Дархан Сапанов был награждён медалью «Ерен еңбегі үшін».

Кто занимал эту должность

Ранее пост первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области занимал Жаксылык Омар.

Напомним, что в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан сообщали о задержании бывшего чиновника. По данным ведомства, в конце 2025 года в Департамент КНБ по Восточно-Казахстанской области поступили сведения о возможном вымогательстве денежных средств у сотрудников подведомственных организаций и других лиц.

По версии следствия, за вознаграждение Жаксылык Омар обещал содействие в карьерном продвижении, а тем, кто отказывался выполнять требования, мог угрожать увольнением или снижением в должности.

4 февраля 2026 года правоохранительные органы провели специальную операцию по документированию предполагаемой противоправной деятельности. После этого в доме бывшего чиновника в Усть-Каменогорске прошел обыск, в ходе которого были изъяты денежные средства.

В КНБ сообщили, что в ходе первого допроса в присутствии адвоката Жаксылык Омар признал свою вину. Также был установлен дополнительный эпизод, который внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество, совершенное должностным лицом».