Кто проведет опросы перед выборами в Казахстане

Три организации уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опросов общественного мнения, связанных с выборами.

По состоянию на 7 июля 2026 года соответствующие документы в ЦИК направили ТОО "Институт Евразийской интеграции", ТОО "DATAmetrics" и Частное учреждение "Институт общественной политики".

Исследования планируется проводить разными способами: через личные интервью, телефонные и интернет-опросы, экспертные исследования, фокус-группы, а также exit poll – опросы избирателей после выхода с участков в день голосования.

В ЦИК отметили, что проводить такие опросы имеют право только зарегистрированные в республике юридические лица с опытом работы в сфере общественных исследований не менее пяти лет. Организации обязаны заранее уведомить комиссию и предоставить необходимые сведения.

При публикации результатов опросов СМИ и онлайн-платформы должны указывать, кто проводил исследование, заказчика, сроки проведения, метод сбора информации, количество участников и погрешность результатов.

Также напоминается, что за пять дней до дня голосования и непосредственно в день выборов публикация результатов опросов, прогнозов и других исследований, связанных с выборами, запрещена. Проведение опросов внутри помещений для голосования в день выборов также не допускается.

За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность.

Ранее ЦИК начал подготовку к выборам депутатов Курултая.

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