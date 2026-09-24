Кто в Казахстане может получить компенсацию от государства после преступления
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В Казахстане потерпевшие от отдельных категорий преступлений могут получить единовременную денежную компенсацию от государства. Такая возможность предусмотрена Законом «О Фонде компенсации потерпевшим».
Выплата предоставляется в качестве первичной финансовой поддержки. Получить ее можно независимо от того, установлен ли виновный, привлечен ли он к ответственности и возместил ли причиненный ущерб.
Кому положена компенсация
Право на выплаты имеют определенные законодательством категории потерпевших. В их числе несовершеннолетние, ставшие жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток.
На компенсацию также могут рассчитывать лица, которым в результате преступления причинен тяжкий вред здоровью или которые были заражены ВИЧ/СПИД.
В случае смерти потерпевшего право на получение выплаты имеют его законные представители или близкие родственники в соответствии с установленным законом перечнем.
Сколько выплачивает государство
Компенсация предоставляется один раз. Ее размер зависит от категории преступления и составляет от 30 до 50 МРП.
При этом получение выплаты из Фонда не лишает потерпевшего права требовать от виновного полного возмещения материального и морального вреда через суд.
Как получить деньги
Обратиться за компенсацией можно в течение трех лет со дня признания человека потерпевшим.
При вынесении постановления о признании потерпевшим орган уголовного преследования должен письменно разъяснить человеку его право на государственную компенсацию и порядок ее получения.
Заявление с указанием банковского счета подается следователю или дознавателю, который ведет уголовное дело. После формирования необходимых процессуальных документов выплата производится Казначейством в безналичной форме.
За дополнительными разъяснениями потерпевшие могут обратиться в правоохранительный орган по месту ведения уголовного дела.
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