Кто заменит Черчилля? Британские банкноты могут полностью изменить внешний вид

Банк Англии представил список из 18 видов животных, птиц и насекомых, которые могут появиться на будущих банкнотах Великобритании.

По данным BBC, жители страны смогут принять участие в голосовании и решить, какие изображения украсят новые купюры.

Все участники условного "конкурса" дикой природы – от разноцветного зимородка до обычной лягушки имеют равные шансы попасть на банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов.

Ранее решение заменить изображения исторических личностей, включая сэра Уинстона Черчилля, на представителей британской природы вызвало общественные споры и критику со стороны политиков.

Теперь у граждан есть один месяц, чтобы выбрать шесть любимых видов из предложенного списка. В него вошли только дикие животные – домашние питомцы в голосовании не участвуют. Список был составлен экспертами по дикой природе.

Главный кассир Банка Англии Виктория Клиланд отметила, что проект направлен на отражение природного разнообразия страны.

"Я очень надеюсь, что общественность с удовольствием примет участие в нашем опросе и выберет животных, которые будут изображены на нашей следующей серии банкнот", – сказала она.

По её словам, выбранные виды отражают богатство дикой природы Великобритании, которым жители могут гордиться.

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