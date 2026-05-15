Куда обращаться при споре с МФО

Если у вас возник спор с микрофинансовой организацией по микрокредиту, можно обратиться к микрофинансовому омбудсману, передает BAQ.kz.

Это независимый специалист, который помогает заемщикам и МФО договориться и найти решение конфликта.

Главное преимущество – услуги омбудсмана бесплатные. Его решения обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями.

По данным АРРФР, с начала этого года и по 30 апреля в офис омбудсмана поступило 1 537 обращений. Также было проведено более 1 500 консультаций по телефону.

Как можно подать обращение

Обратиться к омбудсману можно несколькими способами:

  • через официальный сайт: mfombudsman.kz

  • по электронной почте: info@mfombudsman.kz

  • лично в офисе в Алматы: ул. Мынбаева, 53, 3 этаж, офис 321

Какие документы нужны

Чтобы подать обращение, потребуется:

  • заявление (обращение) к омбудсману

  • анкета заемщика

  • удостоверение личности

  • договор микрокредита, график платежей и дополнительные соглашения (если есть)

  • переписка с МФО или компанией, которой передали долг (если она есть)

  • согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета

Контакты

Связаться с офисом микрофинансового омбудсмана можно по телефонам:

  • +7 (727) 338 22 44

  • +7 (727) 338 22 25

Напомним, институт микрофинансового омбудсмана начал работу в Казахстане с 21 декабря 2024 года.

