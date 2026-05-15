Куда обращаться при споре с МФО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Если у вас возник спор с микрофинансовой организацией по микрокредиту, можно обратиться к микрофинансовому омбудсману, передает BAQ.kz.
Это независимый специалист, который помогает заемщикам и МФО договориться и найти решение конфликта.
Главное преимущество – услуги омбудсмана бесплатные. Его решения обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями.
По данным АРРФР, с начала этого года и по 30 апреля в офис омбудсмана поступило 1 537 обращений. Также было проведено более 1 500 консультаций по телефону.
Как можно подать обращение
Обратиться к омбудсману можно несколькими способами:
-
через официальный сайт: mfombudsman.kz
-
по электронной почте: info@mfombudsman.kz
-
лично в офисе в Алматы: ул. Мынбаева, 53, 3 этаж, офис 321
Какие документы нужны
Чтобы подать обращение, потребуется:
-
заявление (обращение) к омбудсману
-
анкета заемщика
-
удостоверение личности
-
договор микрокредита, график платежей и дополнительные соглашения (если есть)
-
переписка с МФО или компанией, которой передали долг (если она есть)
-
согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета
Контакты
Связаться с офисом микрофинансового омбудсмана можно по телефонам:
-
+7 (727) 338 22 44
-
+7 (727) 338 22 25
Напомним, институт микрофинансового омбудсмана начал работу в Казахстане с 21 декабря 2024 года.
Читайте также:
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае