Еще несколько лет назад при отключении электроэнергии многие жители не знали, куда обращаться и где узнать причины аварии. Сегодня практически во всех регионах Казахстана работают круглосуточные диспетчерские службы и call-центры электросетевых компаний, через которые можно не только сообщить об отсутствии света, но и получить информацию о сроках восстановления электроснабжения, оставить заявку на обслуживание счетчика или получить консультацию. BAQ.KZ разбирался, как работают такие службы, какие услуги обязаны предоставлять энергокомпании и что делать потребителям, если дома пропало электричество.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике», государственное регулирование отрасли направлено на максимальное удовлетворение спроса потребителей, защиту прав участников рынка, а также обеспечение безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса.

Куда обращаться при отключении электроэнергии

Если в квартире или доме пропало электричество, специалисты рекомендуют сначала убедиться, что проблема не связана с внутренней электропроводкой. Если автоматические выключатели исправны, а света нет не только у вас, но и у соседей, следует обратиться в диспетчерскую службу или call-центр электросетевой организации, обслуживающей ваш район.

Во многих регионах Казахстана такие центры работают круглосуточно. Полный список с контактной информацией можно посмотреть здесь.

Через call-центр можно:

сообщить об аварийном отключении электроэнергии;

об аварийном отключении электроэнергии; узнать о причинах отсутствия электроснабжения;

отсутствия электроснабжения; получить информацию о плановых ремонтных работах;

о плановых ремонтных работах; уточнить ориентировочные сроки восстановления подачи электроэнергии;

ориентировочные восстановления подачи электроэнергии; оставить заявку на проверку, техническое обслуживание, пломбировку или распломбировку приборов учета;

на проверку, техническое обслуживание, пломбировку или распломбировку приборов учета; получить консультацию по вопросам электроснабжения.

Кроме того, операторы контролируют исполнение поступивших заявок, координируют работу аварийно-восстановительных бригад и информируют потребителей о ходе выполнения работ.

Что обязаны делать электросетевые компании

Отношения между потребителями и организациями, осуществляющими передачу и снабжение электрической энергией, регулируются Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике», а также Правилами пользования электрической энергией.

В соответствии с законодательством энергоснабжающие и электросетевые организации обязаны обеспечивать надежное электроснабжение, принимать обращения потребителей, устранять аварийные ситуации, соблюдать требования безопасности и предоставлять информацию по вопросам оказания услуг.

При проведении плановых ремонтных работ компании также должны информировать потребителей о временном ограничении электроснабжения в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними регламентами.

Что делать, если света нет длительное время

Если электроэнергия отсутствует продолжительное время и информации о причинах отключения нет, специалисты рекомендуют зарегистрировать официальную заявку через диспетчерскую службу.

Во время обращения желательно уточнить:

адрес отключения;

отключения; контактный номер телефона;

телефона; характер проблемы ;

; номер зарегистрированной заявки.

Официальная регистрация обращения позволяет диспетчерской службе отслеживать сроки устранения неисправности и координировать работу ремонтных бригад.

Если после обращения проблема не решается или потребитель считает, что его права нарушены, он вправе направить письменное обращение в энергоснабжающую организацию. При необходимости гражданин также может обратиться в уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции.

Какие услуги можно получить дистанционно

Сегодня большинство обращений в энергокомпании уже не связано исключительно с аварийными отключениями.

По телефону или через электронные сервисы многие организации принимают заявки на:

проверку приборов учета;

приборов учета; замену или обслуживание счетчиков;

или обслуживание счетчиков; пломбировку и распломбировку приборов учета;

и распломбировку приборов учета; получение справочной информации;

информации; консультации по вопросам электроснабжения;

по вопросам электроснабжения; уточнение сроков проведения ремонтных работ.

Во многих регионах также работают официальные сайты, мобильные приложения и страницы компаний в социальных сетях, где публикуются сообщения о плановых отключениях и ходе аварийно-восстановительных работ.

Когда обязаны предупредить об отключении

Следует различать плановые и аварийные отключения.

Плановые ограничения электроснабжения обычно связаны с ремонтом, реконструкцией или техническим обслуживанием сетей. В таких случаях электросетевые организации заранее информируют потребителей через свои официальные информационные ресурсы.

Если же отключение произошло вследствие аварии, сроки восстановления определяются после обследования поврежденного участка сети. В подобных ситуациях диспетчерские службы сообщают ориентировочное время завершения ремонтных работ по мере поступления информации от аварийных бригад.

Можно ли получить компенсацию

Само по себе отключение электроэнергии не означает автоматического возникновения права на компенсацию.

Если потребитель считает, что ему причинен имущественный ущерб, вопрос его возмещения рассматривается в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. При этом в каждом конкретном случае оцениваются причины отключения, обстоятельства произошедшего и наличие причинно-следственной связи между действиями организации и наступившими последствиями.

Многие потребители ограничиваются сообщениями в мессенджерах, социальных сетях или звонками знакомым. Однако специалисты рекомендуют всегда регистрировать официальное обращение.

Цифровые сервисы становятся доступнее

За последние годы энергокомпании Казахстана активно развивают дистанционные каналы обслуживания клиентов. Помимо круглосуточных call-центров, во многих регионах внедрены мобильные приложения, личные кабинеты потребителей и онлайн-сервисы, позволяющие передавать показания счетчиков, получать уведомления о плановых работах и контролировать статус поданных заявок.

Это позволяет значительно сократить время получения необходимой информации и уменьшить количество личных обращений.

В законе также закреплено, что единая электроэнергетическая система Казахстана предназначена для надежного и качественного энергоснабжения потребителей, а государственное регулирование отрасли строится на принципах устойчивого развития, соблюдения интересов всех участников рынка и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

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