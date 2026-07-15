Курьер с банковскими картами попался полиции в Алматы

Сотрудники полиции Жамбылской области задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в содействии интернет-мошенникам.

Задержание провели в Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным следствия, молодой человек выполнял роль так называемого курьера. Он перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также снимал деньги через банкоматы по указанию организаторов преступной схемы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет" Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Как установили правоохранители, с апреля 2026 года подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных устройств. Также выяснилось, что он несколько раз выезжал за пределы Казахстана, где передавал карты граждан страны неизвестным лицам, которые могут быть связаны с группой интернет-мошенников.

Во время задержания у мужчины изъяли пять мобильных телефонов и 13 банковских карт разных банков.

Предварительно установлено, что владельцы карт передавали их другим лицам за денежное вознаграждение.

В полиции напоминают: нельзя передавать свои банковские карты, данные счетов и мобильные устройства посторонним. Предложения о "легком заработке", связанные с использованием чужих счетов или переводом денег, могут привести к уголовной ответственности.

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Ранее полиция предупредила молодежь о рисках "курьерской работы".

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